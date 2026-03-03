Найбільший в Росії виробник труб зупиняє роботу: в чому причина
- "Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію.
- Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Криза накрила ще одне велике підприємство Росії – "Трубну металургійну компанію". Він припиняє роботу на одному з важливих заводів.
Чому російський виробник труб зупиняє роботу?
Найбільший у Росії виробник труб зупинив роботу цеху через низький попит на продукцію, пише "Економічна правда".
Виробник сталевих труб "Трубна металургійна компанія" й вирішив припинити роботу одного трубопрокатного цеху на Первоуральському новотрубному заводі. Причина – низький попит на цей товар в Росії і як результатів – падіння продажів.
На тлі загальної ситуації в галузі виробничу програму підприємства скориговано, заплановано призупинення деяких агрегатів, продукція яких сьогодні не затребувана,
– йдеться в коментарі ПНТЗ.
Які проблеми має металургійна галузь в Росії?
Асоціація "Русская сталь", що об’єднує найбільші металургійні компанії Росії, перебуває у кризі і просить допомоги, пише "Ціна держави".
На бізнес одночасно тисне кілька факторів:
- Ключова ставка тривалий час утримується на рівнях, які фактично роблять кредити недоступними;
- Міцний рубль майже "вбиває" рентабельність експорту;
- Санкції відрізають традиційні ринки збуту.
Ще у 2024 році, за даними асоціації, виробництво сталі скоротилося на 6,6%, а внутрішнє споживання металу відкотилося до рівня 2021 року. У 2025-му ситуація, за оцінками, погіршилася: споживання металопрокату впало на 14%, виробництво сталі – на 5,5%.
Паралельно ринок активніше заповнює імпорт: його частка зросла з 6,3% на початку 2024 року до 9,6% наприкінці 2025-го. Експорт після скасування курсових мит частково відновився, але для більшості компаній лишається збитковим.
Криза накрила різні галузі бізнесу Росії
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.
У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.