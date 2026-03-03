Найбільший в Росії виробник труб зупиняє роботу: в чому причина

Криза накрила ще одне велике підприємство Росії – "Трубну металургійну компанію". Він припиняє роботу на одному з важливих заводів.

Чому російський виробник труб зупиняє роботу?

Найбільший у Росії виробник труб зупинив роботу цеху через низький попит на продукцію, пише "Економічна правда".

Виробник сталевих труб "Трубна металургійна компанія" й вирішив припинити роботу одного трубопрокатного цеху на Первоуральському новотрубному заводі. Причина – низький попит на цей товар в Росії і як результатів – падіння продажів.

На тлі загальної ситуації в галузі виробничу програму підприємства скориговано, заплановано призупинення деяких агрегатів, продукція яких сьогодні не затребувана,

– йдеться ⁠в коментарі ПНТЗ.

Які проблеми має металургійна галузь в Росії?

Асоціація "Русская сталь", що об’єднує найбільші металургійні компанії Росії, перебуває у кризі і просить допомоги, пише "Ціна держави".

На бізнес одночасно тисне кілька факторів:

Ключова ставка тривалий час утримується на рівнях, які фактично роблять кредити недоступними; Міцний рубль майже "вбиває" рентабельність експорту; Санкції відрізають традиційні ринки збуту.

Ще у 2024 році, за даними асоціації, виробництво сталі скоротилося на 6,6%, а внутрішнє споживання металу відкотилося до рівня 2021 року. У 2025-му ситуація, за оцінками, погіршилася: споживання металопрокату впало на 14%, виробництво сталі – на 5,5%.

Паралельно ринок активніше заповнює імпорт: його частка зросла з 6,3% на початку 2024 року до 9,6% наприкінці 2025-го. Експорт після скасування курсових мит частково відновився, але для більшості компаній лишається збитковим.

Криза накрила різні галузі бізнесу Росії