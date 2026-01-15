Rheinmetall збудує в Україні завод з виробництва снарядів: місце вже визначене

Про те, що в Україні з’явиться оборонний завод від німецької Rheinmetall мова йшла ще у 2024 році, проте знайти відповідно місце довго не вдавалося. Нині стало відомо, що ділянку вже визначили, а Rheinmetall готує поставку обладнання.

На якому етапі будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні?

Запуск заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні був відкладений після того, як українська сторона звернулася з проханням про зміну місця розташування об'єкта, пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Гендиректор компанії Армін Паппергер розповів, що наразі ділянка вже офіційно виділена, а Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу.

Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об'єкта якомога швидше,

– каже Паппергер.

Що відомо про виробництво зброї в Україні