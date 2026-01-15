Rheinmetall збудує в Україні завод з виробництва снарядів: місце вже визначене
- Компанія Rheinmetall визначила місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні.
- Замовлення на постачання обладнання вже отримано, але потрібно вирішити організаційні та регуляторні питання.
Про те, що в Україні з’явиться оборонний завод від німецької Rheinmetall мова йшла ще у 2024 році, проте знайти відповідно місце довго не вдавалося. Нині стало відомо, що ділянку вже визначили, а Rheinmetall готує поставку обладнання.
На якому етапі будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні?
Запуск заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні був відкладений після того, як українська сторона звернулася з проханням про зміну місця розташування об'єкта, пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Гендиректор компанії Армін Паппергер розповів, що наразі ділянка вже офіційно виділена, а Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу.
Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об'єкта якомога швидше,
– каже Паппергер.
Що відомо про виробництво зброї в Україні
Путін визнав, що Росія відстає від України в напрямку важких безпілотників, і Кремль працює над посиленням їх виробництва. За його словами, Україна перевершує росіян за кількістю важких дронів типу "Баба-Яга". До слова, так у Росії називають українські дрони на кшталт Vampire.
Понад половину озброєння українського війська виготовляється вітчизняними підприємствами, і ця частка буде збільшуватись. У 2025 році понад 75% державних витрат на закупівлю озброєння спрямовані українським виробникам, з подальшим збільшенням частки української зброї у 2026 році.
Україна відновлює механізм експорту озброєння для залучення коштів, але пріоритетом залишаються потреби власного війська. Процедура експорту включає двоетапний контроль, з акцентом на безпеку та технічні аспекти.