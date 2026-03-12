Понад 400 мільярдів гривень за місяць: податкова підрахувала виторг бізнесу
- У лютому 2026 року український бізнес провів операцій на 432,9 мільярдів гривень, що становить 15,5 мільярдів гривень на день.
- За місяць було сформовано майже 730 мільйонів фіскальних чеків, що трохи нижче, ніж у січні, через сезонні коливання та зовнішні фактори.
У лютому 2026 року український бізнес провів через касові апарати та програмні РРО операцій на 432,9 мільярди гривень. Так, з початку року виторг поступово почав збільшуватись.
Скільки виторгували компанії в Україні?
Середній щоденний виторг бізнесу продовжує збільшуватися, пише ДПСУ.
У лютому він досяг 15,5 мільярдів гривень на день. Це:
- на 1,5 мільярди більше, ніж у лютому 2025 року;
- на 0,8 мільярда гривень більше, ніж у січні 2026 року.
За місяць бізнес сформував майже 730 мільйонів фіскальних чеків. У середньому це близько 26,1 мільйонів чеків щодня. Щоправда, цей показник трохи нижчий, ніж у січні.
Такі коливання звичайною сезонною динамікою економіки. На активність також впливають зовнішні фактори – перебої з електропостачанням, погодні умови та загальна ситуація в економіці.
Навіщо потрібен фіскальний чек?
Фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Чому продавці зобов'язані його видавати та що про це говорить закон – детально пояснює 24 Канал.
Чек містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.
Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,
– йдеться в повідомленні ДПС.
Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.
Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.
