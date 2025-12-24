Масштабний "відтік мізків": кваліфіковані працівники виїжджають з України

З 2007 по 2024 роки з України виїхало досить багато молодих кадрів, які знайшли роботу за кордоном. У глобальному рейтингу Україна займає 7-ме місце за рівнем "відтоку мізків".

Наскільки багато людей поїхали з України? Перше місце за кількістю людей, що виїхали, займає Самоа – держава в Океанії, пише 24 Канал з посиланням на рейтинг The Global Economy. Дивіться також "Не втримаємо": у МОН прокоментували виїзд за кордон 18 – 22-річних Україна за показником "відтоку мізків" посіла 7-ме місце з індексом 8,4 (за 10-бальною системою, де 10 – високий рівень). Індекс враховує кількість кваліфікованих громадян, які емігрують із країн із низьким і нижчим за середній рівнем доходів до країн з високими доходами. Гірші показники у світі, окрім Самоа, зафіксовані лише в Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

Для прикладу, 8-ме місце в рейтингу посідає Албанія, 15-те – Молдова, Грузія – 31-ше, Білорусь – 117-те, Росія – 127-ме. Найменший "відтік мізків" зафіксований в Австралії, Норвегії та Швеції. ТОП-10 країн за рівнес "відтоку мізків" / інфографіка The Global Economy Що відомо про ринок праці в Україні та світі? На ринку праці зростає попит на багатофункціональних працівників, які поєднують різні компетенції. Найбільший попит на медичний персонал, IT-фахівців, будівельників, інженерів, працівників логістики, аграріїв, водіїв та викладачів.

46% компаній України зазначили, що відтік молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність, а 42% не відчули впливу. Дефіцит кадрів на ринку праці відчувають 74% компаній, особливо у робітничих і технічних спеціальностях, а також через перебої з електропостачанням, що збільшили втрати робочого часу.

Загалом до 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, зокрема в поштових службах, серед виконавчих секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати.