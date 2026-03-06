На тлі війни в Ірані: Rheinmetall планує якнайшвидше збільшити виробництво ракет

Німецька Rheinmetall не помилилася з вибором стратегії розширення виробництва ракет. В оборонній компанії кажуть, що розвиток подій в Ірані та на Близькому сході це підтверджують.

Де Rheinmetall вироблятиме ракети?

Rheinmetall заявила, що війна в Ірані підтверджує її плани якомога швидше розширити виробництво ракет, щоб задовольнити швидкозростаючий попит, пише Reuters.

Компанія вважає своє місцезнаходження ідеальним, щоб відігравати ключову роль промислового партнера в галузі ракет та компонентів.

Нові виробничі потужності для ракет та ракетних двигунів зведуть на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі в Німеччині: очікують, що їхнє будівництво буде завершено в першому кварталі 2027 року. Також ракети вироблятимуть на іспанському заводі в Бургосі.

Rheinmetall заявила, що її ініціативи є відповіддю на обмежені виробничі потужності на заході.

Цікаво! Rheinmetall AG – провідний німецький оборонний концерн, один із найбільших у Європі виробників військової техніки, зброї та боєприпасів. Компанія випускає танки Leopard, БМП Marder/Lynx, САУ PzH 2000, системи ППО, а також активно співпрацює з Україною.

Співпраця Rheinmetall з України щодо зброї

У січні 2026 року стало відомо, що компанія Rheinmetall визначила місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Гендиректор компанії Армін Паппергер розповів, що наразі ділянка вже офіційно виділена, а Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу.

Напередодні також повідомили, що Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських снарядів в Україні до 300 000 одиниць на рік. Будівництво заводу затримується через українську бюрократію, проте виробництво може розпочатися цьогоріч.

У вересні 2025 року Rheinmetall відкрив новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, який є майже повністю автоматизованим і може виробляти 350 тисяч снарядів на рік.

