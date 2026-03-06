На тлі війни в Ірані: Rheinmetall планує якнайшвидше збільшити виробництво ракет
- Rheinmetall планує розширити виробництво ракет в Унтерлюсі, Німеччина, та Бургосі, Іспанія.
- Розширення виробництва обумовлено зростаючим попитом через події в Ірані та обмеженими виробничими потужностями на заході.
Німецька Rheinmetall не помилилася з вибором стратегії розширення виробництва ракет. В оборонній компанії кажуть, що розвиток подій в Ірані та на Близькому сході це підтверджують.
Де Rheinmetall вироблятиме ракети?
Rheinmetall заявила, що війна в Ірані підтверджує її плани якомога швидше розширити виробництво ракет, щоб задовольнити швидкозростаючий попит, пише Reuters.
Компанія вважає своє місцезнаходження ідеальним, щоб відігравати ключову роль промислового партнера в галузі ракет та компонентів.
Нові виробничі потужності для ракет та ракетних двигунів зведуть на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі в Німеччині: очікують, що їхнє будівництво буде завершено в першому кварталі 2027 року. Також ракети вироблятимуть на іспанському заводі в Бургосі.
Rheinmetall заявила, що її ініціативи є відповіддю на обмежені виробничі потужності на заході.
Цікаво! Rheinmetall AG – провідний німецький оборонний концерн, один із найбільших у Європі виробників військової техніки, зброї та боєприпасів. Компанія випускає танки Leopard, БМП Marder/Lynx, САУ PzH 2000, системи ППО, а також активно співпрацює з Україною.
Співпраця Rheinmetall з України щодо зброї
У січні 2026 року стало відомо, що компанія Rheinmetall визначила місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Гендиректор компанії Армін Паппергер розповів, що наразі ділянка вже офіційно виділена, а Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу.
Напередодні також повідомили, що Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських снарядів в Україні до 300 000 одиниць на рік. Будівництво заводу затримується через українську бюрократію, проте виробництво може розпочатися цьогоріч.
У вересні 2025 року Rheinmetall відкрив новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, який є майже повністю автоматизованим і може виробляти 350 тисяч снарядів на рік.
Останні новини про конфлікт США та Ірану
Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських силах. Експерти вважають, що це може пояснити високу точність іранських атак, які проривають системи ППО США та Ізраїлю.
Іран відмовляється вести переговори зі США і не просив про припинення вогню. Іран готовий до наземної боротьби з США, а Росія і Китай можуть надавати допомогу Ірану.
Ізраїль розпочав другий етап війни на Близькому Сході, зосереджуючи атаки на підземних об'єктах Ірану для знищення балістичних ракет. Операція "Епічна лють" призвела до зменшення запусків ракет та безпілотників з Ірану, що може вказувати на збереження іранських ракетних запасів для тривалого конфлікту.