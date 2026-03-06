Укр Рус
Бізнес Актуальні новини На тлі війни в Ірані: Rheinmetall планує якнайшвидше збільшити виробництво ракет
6 березня, 14:46
На тлі війни в Ірані: Rheinmetall планує якнайшвидше збільшити виробництво ракет

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Rheinmetall планує розширити виробництво ракет в Унтерлюсі, Німеччина, та Бургосі, Іспанія.
  • Розширення виробництва обумовлено зростаючим попитом через події в Ірані та обмеженими виробничими потужностями на заході.

Німецька Rheinmetall не помилилася з вибором стратегії розширення виробництва ракет. В оборонній компанії кажуть, що розвиток подій в Ірані та на Близькому сході це підтверджують.

Де Rheinmetall вироблятиме ракети?

Rheinmetall заявила, що війна в Ірані підтверджує її плани якомога швидше розширити виробництво ракет, щоб задовольнити швидкозростаючий попит, пише Reuters.

Компанія вважає своє місцезнаходження ідеальним, щоб відігравати ключову роль промислового партнера в галузі ракет та компонентів.

Нові виробничі потужності для ракет та ракетних двигунів зведуть на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі в Німеччині: очікують, що їхнє будівництво буде завершено в першому кварталі 2027 року. Також ракети вироблятимуть на іспанському заводі в Бургосі.

Rheinmetall заявила, що її ініціативи є відповіддю на обмежені виробничі потужності на заході.

Цікаво! Rheinmetall AG – провідний німецький оборонний концерн, один із найбільших у Європі виробників військової техніки, зброї та боєприпасів. Компанія випускає танки Leopard, БМП Marder/Lynx, САУ PzH 2000, системи ППО, а також активно співпрацює з Україною.

Співпраця Rheinmetall з України щодо зброї

  • У січні 2026 року стало відомо, що компанія Rheinmetall визначила місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Гендиректор компанії Армін Паппергер розповів, що наразі ділянка вже офіційно виділена, а Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу.

  • Напередодні також повідомили, що Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських снарядів в Україні до 300 000 одиниць на рік. Будівництво заводу затримується через українську бюрократію, проте виробництво може розпочатися цьогоріч.

  • У вересні 2025 року Rheinmetall відкрив новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, який є майже повністю автоматизованим і може виробляти 350 тисяч снарядів на рік.

Останні новини про конфлікт США та Ірану

  • Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських силах. Експерти вважають, що це може пояснити високу точність іранських атак, які проривають системи ППО США та Ізраїлю.

  • Іран відмовляється вести переговори зі США і не просив про припинення вогню. Іран готовий до наземної боротьби з США, а Росія і Китай можуть надавати допомогу Ірану.

  • Ізраїль розпочав другий етап війни на Близькому Сході, зосереджуючи атаки на підземних об'єктах Ірану для знищення балістичних ракет. Операція "Епічна лють" призвела до зменшення запусків ракет та безпілотників з Ірану, що може вказувати на збереження іранських ракетних запасів для тривалого конфлікту.