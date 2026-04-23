Світові гіганти Heineken та Nestle б'ють на сполох через війну в Ірані

Світові гіганти споживчого ринку один за одним сигналять: ситуація на Близькому Сході починає бити не лише по політиці, а й по звичайних покупцях. І якщо коротко – дорожчає все, а люди починають економити навіть на звичних речах.

Яка ситуація у виробника пива Heineken?

Heineken несподівано добре стартував у цьому році: у першому кварталі компанія перевершила прогнози – виручка підросла майже на 3%, а продажі теж трохи додали, пише Reuters.

Але за цими цифрами ховається напруга. У компанії прямо кажуть: енергія дорожчає, логістика ускладнюється, а це рано чи пізно вдарить по попиту.

Головна причина – загострення ситуації навколо Ірану. Через це зростають ціни на паливо, а для пивоварів це критично: виробництво пива дуже енергоємне. У підсумку собівартість росте, а перекласти все на покупця – ризиковано. До цього додається ще кілька факторів:

загальна інфляція

зміна ставлення до алкоголю

торгові бар’єри.

Компанія паралельно ріже витрати – планує скоротити 6 000 співробітників і шукає нового керівника після раптової відставки попереднього CEO Дольфа ван ден Брінка.

Світова торгівля стала більш складною та нестабільною, що впливає на доступність енергії та її вартість на певних ринках. Це призводить до інфляційного тиску, який може вплинути на настрої споживачів у середньостроковій перспективі,

– сказав ван ден Брінк, не згадуючи безпосередньо війну.

Яка ситуація в Nestlé?

На іншому фронті – Nestlé, виробник приправ Maggi, кави Nescafe та шоколадних вафельних батончиків KitKat, пише Reuters.

Компанія теж бачить інфляційний тиск через ті самі причини – дорожче паливо, дорожча доставка. Але водночас вона опинилася в більш виграшній позиції.

За словами керівництва компанії, покупці дедалі частіше відмовляються від походів у ресторани і починають більше їсти вдома. Ба більше – навіть спосіб пересування змінюється: менше поїздок на авто, більше пішки до магазинів:

Компанія зберегла свій річний прогноз органічного зростання від 3% до 4%, а також вищу базову операційну рентабельність торговельного прибутку, ніж минулого року.

Але генеральний директор Філіп Навратіль заявив, що поведінка споживачів змінюється у відповідь на зростання цін на пальне.

Хоча без проблем не обійшлося: відкликання дитячого харчування трохи вдарило по показниках, але ситуацію вже вирівняли: загальний обсяг продажів знизився на 5,8% до 27,12 мільярдів доларів, що відповідає очікуванням аналітиків.

У підсумку виходить доволі показова картина: поки пивний бізнес нервує через падіння попиту та зростання витрат, продуктові гіганти частково виграють за рахунок зміни поведінки людей.

Що відомо про втрати світової економіки через війну на Близькому Сході?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, ринок реагує на будь-які заяви людей, які мають стосунок до ухвалення рішень. Однак оцінити ситуацію з реальною кількістю нафти у світовій економіці складно через відсутність конкретних даних про втрати.

Коментуючи ситуацію, економіст Іван Ус висловив скептицизм щодо перспектив домовленості. За його словами, з досвіду останніх років він не вірить у можливість тривалого миру на Близькому Сході. Експерт сумнівається, що досягнуті домовленості виконуватимуть, і не очікує, що США чи Ізраїль нададуть Ірану будь-які компенсації.

Зрештою, менш ніж за добу після оголошення про припинення вогню з'явилося повідомлення про порушення перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном. Зокрема, Об'єднані Арабські Емірати та Катар заявили про відбиття іранських ракетних і дронових атак. Тоді як сам Іран повідомив про атаку на його нафтопереробний завод на острові Лаван з боку американо-ізраїльських військ.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Зараз ціни на нафту трохи пішли вниз, але все одно 95 доларів – це не те, де ми були на початку цього року, коли було 60 доларів за барель, і ніхто не прогнозував шаленого зростання цін. Тому зараз треба думати, як би ці ціни збити. І дивитися, щоб не сталося так, що Іран з цієї історії вийде ще сильнішим, ніж він заходив у неї 28 лютого.

За словами експерта, за понад місяць від початку операції на Близькому Сході точний масштаб втрат через конфлікт для світової економіки невідомий, тож потрібні моніторинг та оцінка впливу. Для України та інших країн-імпортерів нафти й нафтопродуктів ситуація є особливо складною.

