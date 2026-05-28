Штрафів не буде: окремим ФОП дозволили працювати без касового апарата
Підприємці, які працюють одночасно у місті та сільській місцевості, нерідко плутаються у правилах щодо використання касових апаратів. Виявляється, для частини ФОП у селах закон дійсно передбачає винятки, які дозволяють працювати без РРО або ПРРО.
Хто може торгувати без РРО?
Порядок використання касової техніки визначає Закон України №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", пише "Судово-юридична газета".
Документ передбачає, що РРО або програмний РРО повинні застосовувати всі підприємці, які проводять розрахункові операції – як у готівковій, так і у безготівковій формі.
Тобто у більшості випадків ФОПи, які продають товари або надають послуги, мають використовувати касову техніку. Втім, законодавство передбачає окремі винятки для сільської місцевості:
- ФОПи на єдиному податку мають право не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі на території села чи селища, якщо продають товари, які не належать до підакцизних.
- У такому разі дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.
Це означає, що у такому випадку підприємець може офіційно працювати без касового апарата.
Як застосовується РРО, якщо торгові точки є і в місті, і в селі?
Якщо ж ФОП має кілька торгових точок — наприклад, магазин у місті та окрему точку продажу у селі – правила будуть різними для кожного об’єкта.
Для міської точки використання РРО або ПРРО є обов’язковим. А от у селі підприємець може працювати без касового апарата, якщо дотримується умов, визначених законодавством, та не перевищує встановлений граничний річний обсяг розрахункових операцій.
Навіщо потрібен фіскальний чек?
Фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача.
Фіскальний чек – це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).
Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.
Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,
– йдеться в повідомленні ДПС.
Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.
Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.
Що ще треба знати ФОП?
За діяльність без реєстрації як ФОП передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за господарську діяльність без реєстрації – від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією. При повторному порушенні штраф становить від 34 до 85 тисяч гривень з конфіскацією, а неналежне ведення обліку може призвести до штрафу від 51 до 136 гривень.
Часто підприємці скаржаться на блокування рахунків, але не розбираються, хто саме за цим стоїть. Насправді подати ініціативу чи позов про блокування рахунків з певних причин може не лише податкова. Серед варіантів також банки чи комунальні служби. Якщо рахунки заблокували за зверненням податкової, то ймовірно, це сталося через борг по ЄСВ.