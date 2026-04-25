ТОП-3 найцінніші професії майбутнього: за ким "полюватимуть" роботодавці

У найближчі роки ринок праці може змінитися значно швидше, ніж здається. І головна боротьба точитиметься не просто за фахівців, а за тих, хто зможе поєднати людей, технології та нові підходи до роботи.

Які професії будуть найдефіцитніші та найцінніші?

У першу чергу звертатимуть увагу на окремих людей. Про це розповіла керівниця People Advisory Services компанії EY Ukraine Ольга Горбановська, пише УНІАН.

Дивіться також "Сільпо" обігнав Укрпошту: рейтинг ТОП-10 роботодавців України 2026

На перше місце виходять спеціалісти, які здатні "зшивати" світ технологій і людей. Йдеться не просто про ІТ-фахівців, а про тих, хто допомагає людям швидше адаптуватися до змін і ефективно використовувати нові інструменти.

Причина – у самій природі людини. Сьогодні ключовим бар’єром для розвитку є не нестача технологій, а небажання або складність їхнього освоєння.

Це інерція людей щодо опановування нових технологій. І хоча інтуїтивно хочеться рухатися туди швидше, цей опір людям не дає здійснювати цей рух. Тому професії, які дозволять швидше вчити і зменшувати опір людей новим технологіям, будуть номер один,

– зазначила вона.

Другим важливим напрямком стає архітектура робочого середовища. Йдеться про створення таких умов, у яких бізнес будується навколо людини – її досвіду, потреб і ефективності. Фактично мова про комплексний підхід, де поєднуються:

робочі процеси

технологічні платформи

стратегія компанії

і роль кожного працівника

Це архітектура робочого місця, архітектура робочих процесів і архітектура технологічних платформ, які дозволяють навколо досвіду людини побудувати операційну модель бізнесу. Це цілі, стратегія бізнесу, робочі процеси, технології і люди,

– пояснила Горбановська.

Ще одним ключовим напрямком, який стрімко набирає вагу, є біотехнології. Демографічні зміни та старіння населення роблять цей сектор критично важливим:

За останнє десятиліття середній вік населення у світі зріс приблизно на п’ять років, а в Україні цей процес відбувається ще швидше. Це означає, що суспільству потрібно шукати рішення, які дозволять людям довше залишатися активними – зокрема і в економічному сенсі.

Зараз медицина і технологія рухаються дуже швидко вперед. Ми бачимо, як важливо встигати за цими новинками, щоб просто продовжити активність, в тому числі економічну активність людей за рахунок нових медичних технологій. Ці професії будуть номер один,

– додала експертка.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

Новини ринку праці 2026 в Україні