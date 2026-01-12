Як платити за YouTube Premium у 2026 році менше

Підписка на YouTube Premium дозволяє отримати низку важливих функцій. Зокрема, можливість дивитись відео без реклами. Також, завдяки Premium можна завантажувати ролики та дивитись їх офлайн.

Як зменшити витрати на підписку YouTube Premium?

Зараз користувачі Apple платять за підписку на YouTube Premium більше. Така ситуація є наслідком комісії App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Наразі вона складає 30%. Тобто, користувачі Apple платять на стільки ж більше.

Для того щоб зекономити, спробуйте оформити підписку нестандартним методом. Скористайтесь браузером:

зайдіть на офіційний сайт YouTube та авторизуйтесь там;

оберіть тариф;

і потім проплатіть підписку.

Важливо! Після цього, ваша підписка буде діяти і для застосунку.

Які ціни на YouTube Premium зараз?

Наразі вартість тарифів для покупки через браузер встановлена така, повідомляє YouTube:

індивідуальний план, тобто, для одного учасника – 99 гривень в місяць;

для родини, можна додати 5 учасників віком від 13 років – 149 гривень в місяць;

для студентів – 59 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Аби оформити студентську підписку, потрібно надати підтверджувальні документи. Наприклад, підійде студентський.

Для розуміння, наразі різниця у вартості така: індивідуальний план, якщо купувати його через App Store має ціну – 159 гривень на місяць. Тобто, при оформленні через браузер, за місяць можна зекономити 60 гривень, а за рік – 720 гривень.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?