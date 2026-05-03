Загальна система оподаткування: чому ФОПам слід обрати саме її у 2026 році

Загальна система оподаткування в Україні – це "базовий" режим оподаткування. Тобто він автоматично застосовується до всіх новостворених суб’єктів господарювання.

Що взагалі таке загальна система оподаткування?

Але за умови, якщо вони не обрали спрощену систему, про що повідомляє юридична компанія YANKIV.

Зокрема така система поділяється на два типи. Тобто окремо для ФОПів та окремо для ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

Для ФОП встановлені такі показники:

18% податок на доходи фізичних осіб;

5% військовий збір;

20% ПДВ (при обороті понад 1 мільйон гривень);

прямий вивід коштів без додаткових податків.

Для ТОВ:

18% податок на прибуток підприємств;

20% ПДВ (при обороті понад 1 мільйон гривень).

Зверніть увагу! При виплаті дивідендів: додатково слід сплатити 5% ПДФО, а також 5% військового збору.

У матеріалі Новини.LIVE пояснили, які є переваги саме загальної системи оподаткування. Наприклад, відсутній ліміт доходу. Підприємець можна заробляти хоч 100 мільйонів гривень без потреби ділити прибуток між родичами, знайомими чи сторонніми партнерами, які погодилися на дроблення.

Таке відбувається, коли у людини зростає обороту до того рівня, який просто недопустимий на його групі єдиного податку. Тоді й починається реалізація схеми дроблення.

Слід також додати, що ФОП на загальній системі сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з чистого доходу. Ставка на загальній системі вища, ніж на єдиному податку, але правильне ведення обліку витрат мінімізує навантаження.

Ще одна проблема – КВЕДи. Коли ФОП на спрощеній системі веде діяльність за незареєстрованим КВЕД, то йому загрожує анулювання ЄП. Водночас для ФОПів на загальній системи такої проблеми просто не існує.

Важливо! Крім того, проживаючи за кордоном, можна офіційно сплачувати податки з діяльності.

Що ще варто знати про загальну систему?

Нагадаємо, що ФОПи вже не зможуть відмовитися від від єдиного податку цьогоріч. Відповідну заяву подають лише до 20 березня. Про це повідомляв експерт Михайло Смокович.

Але є ще один важливий нюанс. Якщо людина цьогоріч перешла зі спрощеної системи на "загалку", то повернутись назад на єдиний податок можна буде лише в наступному році.

Перехід на загальну систему оподаткування може бути вигідним для підприємців. Але слід також врахувати її недоліки. Наприклад, ця система передбачає вищі податки та складніший облік. Крім того, тут присутні вимоги до первинних документів.

Водночас "дроблення" наразі є небезпечним варіантом для ФОПів. Це загрожує штрафами, блокуванням рахунків тощо.