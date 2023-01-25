Визнають анексію і дають їжу армії: як Raiffeisen і Bonduelle заробляють криваві гроші у Росії

Кількість компаній, котрі завершили вихід з Росії, у понад сім разів менший проти тих, які продовжують працювати на ринку агресорки. На жаль, це десятки компаній у різних галузях, починаючи від скандальних Bonduelle, які постачають продовольство російській армії, закінчуючи банками, які пропонують кредитні канікули частково мобілізованим країни-агресорки.

Фінансують війну

Згідно зі статистикою Єльського університету, понад тисячу компаній оголосили про намір вийти з російського ринку, або ж про припинення інвестицій у країну. Однак лише 177 компаній повністю завершили вихід та позбулись бізнесу у токсичній країні. Ще 715 компаній повідомили про призупинення діяльності, однак варіант з поверненням в Росію залишили відкритим.

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Разом з тим, понад 1 200 компаній продовжують вести бізнес у Росії, а відповідно сплачують податки, наповнюють бюджет агресорки, а отже фінансують війну в Україні.

Понад 176 компаній повідомило про призупинення майбутніх інвестицій задля розвитку компаній, однак продовжує вести бізнес в Росії й надалі.

Більш як 314 вирішили скоротити деяку бізнес-діяльність, однак так само продовжують залишається на ринку агресорки.

Визнання псевдореспублік та надприбутки

Останній гучний скандал трапився з Raiffeisen, який не лише продовжує досі працювати в Росії, але й визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР", пропонуючи частково мобілізованим кредитні канікули. У банку послались на те, що установа працює "відповідно до місцевих і міжнародних санкційних законів" та кодексу поведінки банку.

Дочірні банки RBI самофінансуються, добре капіталізовані та мають незначний транскордонний вплив на Росію. Ми зобов’язані дбати про наших співробітників і клієнтів,

– йдеться у заяві Raiffeisen.

Ще чотири банки, вочевидь, вирішили наслідувати приклад Raiffeisen та також запропонували кредитні канікули частково мобілізованим. Серед них Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank.

Шалені прибутки Raiffeisen у Росії

За рік повномасштабної війни в Україні Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%, згідно з фінзвітністю банку. За 2022 рік прибуток російської філії склав 474 мільйони євро й став найбільшим серед філій Південно-Східній частині Європи.

Податок на прибуток підприємств в Росії складає 20%. Тобто Raiffeisen сплатив за останній фінансовий рік 94,8 мільйона євро лише у вигляді цього податку. Насправді ж загальна сума сплачених податків – вища.

Платять податки та годують армію

Найбільший платник податків

Найбільшими платниками податків до бюджету є тютюнові компанії, адже окрім звичайних податків. котрі сплачує будь-який підприємець, додається ще вартість акцизу. Згідно з даними ВООЗ, у Росії палить чверть населення – близько 30 мільйонів осіб.

Швейцарська монопольна компанія Philip Morris після початку повномасштабної війни в Україні повідомила, що зменшує обсяги виробництва, призупиняє маркетингову діяльність та планувала піти з російського ринку до кінця 2022 року. Про це заявляв головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак виданню Bloomberg у липні.

Однак якщо зайти на сайт компанії у Росії, то побачимо протилежне. "Дочка" Philip Morris опублікувала релізи, де компанію визнали найкращим роботодавцем в Росії та лідером корпоративної благодійності. Що ж до прибутків Philip Morris, то у 2020 році до російського бюджету надійшло близько 2,91 мільярда доларів податків та акцизів. На ці гроші можна було б купити:

265 літаків СУ-25, з яких агресор обстрілює мирні міста;

728 танків;

856 ракет "Іскандер";

майже 4 тисячі ракет "Калібр";

або озброїти понад 8 мільйонів російських окупантів.

Годують армію

Декілька мереж супермаркетів не планує залишати російський ринок. Серед них, наприклад, французький Auchan та німецький Metro, яких українські колеги неодноразово закликали покинути ринок агресорки. Однак у Metro замість того, щоб підтримати колег, вирішили навпаки погрожувати. Так, німецький офіс компанії у Дюссельдорфі погрожував київському відключенням від постачання товару за тиск на корпорацію по виходу з Росії.

Загалом німецька мережа магазинів не планує виходити з російського ринку та скорочувати свою діяльність. Що стосується прибутків Metro у Росії, то вони за минулий фінансовий рік суттєво зросли, згідно зі звітністю компанії. До прикладу, за 2020/2021 фінансовий рік сума складала лише 9 мільйонів євро проти 28 мільйонів за 2021/2022.

Ба більше, Metro активно розвивались у 2022 році. За рік мережа доставила на 40% більше замовлень, ніж торік. Вирішила французька мережа скористатись й виходом іноземних компаній з ринку Росії, що помітно зі збільшення асортименту – введено більш як 300 нових позицій, йде активний розвиток ВТМ та розвиток проєкту Metro Cash&Carry. Тож вочевидь, що Metro будувати бізнес на крові цілком прийнятно.

Auchan у Росії керує 241 магазином, де працюють близько 30 тисячі людей. Загалом російський ринок складає 11% доходів материнської Auchan Holding. За 2021 рік виручка мережі магазинів у Росії склала 3 мільярди доларів, або 229 мільярдів рублів, а в бюджет агресорки пішло 167 мільйонів доларів податків.

Ще одна французька компанія пішла далі й постачала продукти російській армії. Цей інцидент змусив великі мережі супермаркетів в Україні прибрати продукцію Bonduelle з полиць. Також Національне агентство з питань запобігання корупції закликало запровадити санкції проти компанії.

Кривава мода

Низка модних брендів залишили ринок Росії, а дизайнери та інфлюенсери висловлювали підтримку українцям під час тижнів моди, разом з тим ряд брендів продовжує діяльність на території агресорки. Серед них Fendi, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren. Також працює й низка брендів середньої цінової категорії, як от LC Waikiki.

Група LVMH

Ще у березні група LVMH, яка володіє десятками світових люксових брендів, повідомила про те, що закриває свої 124 магазини в Росії, однак деякі з брендів все ж продовжують працювати там та не робили особисто ніяких заяв. Серед них італійський Fendi.

Також деякі бренди групи активно запрошують російських блогерів та тих, хто відкрито підтримує цинічну війну в Україні, на свої покази під час тижнів моди. Так, запрошення відвідати кутюрний тиждень отримала Яна Рудьковська. Вона з'явиться в Парижі на показах Chanel та Dior. Ба більше, Dior не лише надіслали пропагандистці особисте запрошення, а ще й сумку у подарунок.

Французька компанія на початку повномасштабної війни в Україні переказувала 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги через комітет Червоного Хреста. Однак, вочевидь, родина Арно полюбляє подвійні стандарти й для них цілком прийнятно запрошувати російських пропагандистів та одночасно прикриватись пожертвами в Червоний Хрест.

Російський рітейлер BNS Group

У 2022 році власник конгломерату з виготовлення предметів роскоші LVMH Бернар Арно став найбагатшою людиною світу, обігнавши мільярдера Ілона Маска. Станом на 23 січня його статки складають 208,5 мільярди доларів, за даними Forbes . Вочевидь, родина Арно готова примножувати мільярди на своєму рахунку у будь-яку ціну.

Досить неоднозначна ситуація відбувається з брендами, розвитком яких у Росії займається fashion-рітейл BNS Group. Наприклад, бренд Karl Lagerfeld заявляв, що призупиняє продажі в Росії, однак, якщо зайти на сайт BNS Group, то можна побачити перелік більше десятка адрес по всій країні. Аналогічна ситуація й з Michael Kors та Polo Ralph Lauren.

Цинічність турецької мережі магазинів LC Waikiki

Ще однією компанією, яка будує бізнес на крові, стала мережа магазинів одягу середньої цінової категорії LC Waikiki. Компанія з радістю винаймає в оренду місця в ТРЦ, котрі звільнились після виходу більшості іноземних брендів. Також LC Waikiki продовжують розширювати та розвивати бізнес у Росії, так, з літа запрацювала доставка одягу поштою у міста Уралу та Сибіру.

Якщо ви припустили, що на цьому цинічність мережі магазинів одягу, котрі не робили ніяких заяв щодо діяльності в Росії й навіть не намагались виправдатись, закінчилась, то ви помиляєтесь. Паралельно з розвитком бізнесу в Росії LC Waikiki розвиває його й в Україні.

Інтернет продажі

Китайський технологічний гігант Alibaba, який володіє інтернет-магазином AliExpress, не робив жодних офіційних заяв щодо війни в Україні. Що стосується конкретно AliExpress, то інтернет-майданчик припинив приймати картки російських банків, які потрапили під санкції, однак ніяких заяв щодо війни не було.

Також видання Protocol раніше писало, що китайська компанія вдавалась до цензури. У березні на інтернет-платформі AliExpress було заблоковано профіль українського стрімера Дмитра Ромашка, який мав понад 268 тисяч підписників та розповів правду про війну в Україні.

Що стосується статків "дочки" Alibaba, то на початку 2022 року російський Forbes оцінював AliExpress в Росії у 1,9 мільярда доларів. У 2021 році інтернет-майданчик продав товарів на 306 мільярдів рублів і займав 10% всього ринку електронної комерції.

Зараз всі російські партнери (VK Group, USM International, РФПІ) Alibaba, які мають контрольний пакет акцій – 58,5%, під санкціями.