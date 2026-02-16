ZARA йде з українського ринку: у якому місті та чому магазини припинили роботу

Іспанський ритейлер поступово виходить з українського ринку, хоча повне закриття бренду не очікується. Водночас для України навіть такий сценарій не буде суттєвим ударом.

Чому Zara йде з українського ринку?

Про те, в якій області магазини більше не працюватимуть, розповів Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group та голова Української ради торгових центрів, для ЕП.

Так, повідомляється, що бренд Zara розірвав договори оренди з ТЦ у Дніпрі через безпекові ризики.

Відомо також, що бренд не розриває договори лише в Харкові. Причина – у місті магазини відкрили нещодавно, зокрема йдеться про ТРЦ "Нікольський".

Водночас суттєвого впливу на роботу українських торговельних центрів через вихід ритейлера не прогнозується. Як зазначає Гаврюшин, більшість площ у ТРЦ не пустує, адже Zara виходила з ринку на початку повномасштабної війни, тому інші орендарі забрали собі відповідні "ділянки".

Також голова ради торговельних центрів додає, що для українського виробника немає потреби у величезних площах. Частіше це маленькі магазини.

Зауважте! Найбільш популярна площа для українських брендів 100 – 150 квадратних метрів, а розмір Zara – понад 2 тисячі квадратних метрів.

Гаврюшин акцентував, що основна проблема для українських ТЦ – адаптація в складних умовах, що пов'язані з енергетикою.

В цілому на роботу ТРЦ можуть вплинути довготривалі проблеми з електропостачанням, наприклад впродовж року та наступної зими, якщо галузь не знайде шляхів, як забезпечити повноцінну роботу під час таких відключень у майбутньому,

– каже Гаврюшин.

Що відомо про роботу магазинів Zara під час війни?

У 2024 році після дворічної паузи Inditex (власник Zara, Bershka, Massimo Dutti) повернувся на український ринок, а офлайн-шопінг тепер не поступається онлайну.

Алеся Карнаухова для NV писала, що повернення в Україну великих брендів свідчить про довіру до нашого ринку.

Що ще відомо про вихід бренду з України?

Нещодавно повідомлялося. що попри розірвання контрактів у Дніпрі, Одеса та Харків – залишаються під питанням. Там магазини фактично не працюють, хоча й оренду власники сплачують.

Водночас Zara разом з іншими світовими брендами подавала заявку на реєстрацію товарного знака в Росії. Місцеві ЗМІ повідомляли, що низка брендів повернуться в країну.