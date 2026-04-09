Власник Zara остаточно згортає бізнес в одному з міст України: хто займе місце

Іспанський ритейл-гігант Inditex, якому належать Zara, Bershka та інші популярні бренди, остаточно поставив крапку в історії своєї присутності у Дніпрі. З кінця січня 2026 року компанія розірвала договори оренди з місцевими торговими центрами – зокрема, МОСТ-сіті та "Караваном".

Чому Inditex йде з Дніпра?

Головна причина такого рішення – безпекова ситуація. Через це компанія також звільнила свої площі в Одесі та харківському ТРЦ "Дафі", пише RAU.

Цікаво, що фактично магазини Inditex у Дніпрі не працювали ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тому їхнє остаточне закриття не стало ударом по роботі ТРЦ, але й не принесло очікуваного пожвавлення.

Український офіс компанії ще з 2022 року намагався переконати головний офіс відновити роботу магазинів. Це питання піднімали регулярно – приблизно раз на кілька місяців. Але запуск постійно відкладали, а згодом вирішили взагалі відмовитися від ідеї відкриття.

Тому що Одеса, Дніпро та Харків – це для них "червона зона" небезпеки. В штаб-квартирі Inditex вважають, що, наприклад, Дніпро знаходиться дуже близько до лінії фронту, хоча по карті місць зосередження збройних формувань Росії на білоруському кордоні відстань до Києва приблизно така сама,

– пояснює генеральна менеджерка Alef Estate Анжела Борисова.

Ще один нюанс – самі магазини. Багато з них відкривалися ще у 2009 році й морально застаріли: як за форматом, так і за дизайном. Тобто навіть у разі повернення компанії довелося б вкладати значні кошти в оновлення або працювати у старому форматі, що не відповідає сучасній стратегії бренду:

Наразі Inditex, схоже, не планує активного розвитку в Україні.

Компанія більше спостерігає за ситуацією в містах, де магазини все ще працюють – наприклад, у Києві чи на заході країни.

Хто займе звільнені площі в Дніпрі?

Тим часом звільнені площі в Дніпрі довго порожніми не залишаться. У МОСТ-сіті вже відкрилися або готуються до запуску нові магазини. Серед них – український бренд Arber, Calvin Klein, MD-Fashion. Також незабаром мають з’явитися LC Waikiki та бренди польської групи LPP – Cropp і House.

Загалом площа, яку раніше займали магазини Inditex, становила понад 3,6 тисячі квадратних метрів. Поки що вільною лишається лише одна велика локація – колишній Massimo Dutti, але й щодо неї вже ведуться переговори.

