Кафе й ресторани в Україні підвищують зарплати: скільки отримують працівники
- Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%.
- Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%, що свідчить про вихід частини ринку з "тіні".
Українські заклади, зокрема ресторани, адаптуються до вимог закону про мінімальний рівень середніх заробітних плат та починають справо сплачувати податки. Стало відомо, як збільшили зарплати працівникам.
Як ресторани "виходять з тіні"?
Закон № 4536 змінює ситуацію щодо рівня середніх заробітних плат, пише 24 Канал з посиланням на голову фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева.
Станом на 1 листопада 2025 року сплата ПДФО за КВЕД 56.10 (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування) зросла на 60,4% в порівнянні з минулим роком.
З них 36% припадають на збільшення заробітної плати, що свідчить про вихід частини ресторанного ринку з «тіні».
Як збільшилися зарплати працівників кафе та ресторанів?
Якщо порівнювати показники жовтня 2025 року до січня 2025 року, спостерігаються позитивні тенденції:
- На 11,1% зменшилась кількість платників, у яких зарплата менше 8 тисяч гривень;
- На 952% або у 10,5 разів збільшилась кількість платників, у яких зарплата понад 16 тисяч гривень.
Частина ринку дійсно підвищує зарплати та виходить "в білу". Але є компанії та ФОПи, які свідомо занижують зарплати і доходи, не оформлюють усіх працівників і залишаються на мінімалці. Наголошую: у вас ще є час безболісно виправити ці показники та вийти з "тіні",
– наголосив Гетманцев.
