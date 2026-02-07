Чи затримуються посилки з AliExpress та Temu: "Нова пошта" відповіла на питання українців

Доставка товарів із популярних маркетплейсів AliExpress та Temu здійснюється у звичайному режимі. Проте, раніше поширювалися повідомлення про можливі затримки вантажів із Китаю.

Терміни доставки не змінилися та діють за звичними графіками. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Що відомо про строки доставки посилок з Китаю?

У "Новій пошті" спростували інформацію про масові затримки посилок із китайських торговельних майданчиків. Логістичні процеси наразі налагоджені, а терміни доставки відповідають стандартним графікам.

Хочемо запевнити вас, що доставка з усіх ваших улюблених маркетплейсів, таких як AliExpress, Temu та інших, працює в стандартному режимі. Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни,

– повідомили у компанії.

Як уточнили у "Новій пошті", попередні повідомлення про затримки стосувалися лише одного конкретного сервісу для індивідуальних замовлень – NP Shopping, і не стосувалися масових доставок.

