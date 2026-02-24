Майже половина компаній не вірить у завершення війни в 2026 році: скільки вони втратили

ЗМІ та деякі експерти пророкували завершення війни у 2026 році, проте український бізнес у більшості не вірить в такий розвиток подій. Частина компанія навіть може залишити український ринок, якщо бойові дії триватимуть досить довго.

Що бізнес думає про завершення війни в Україні?

На початку 2026 року 76% опитаних компаній працюють у повному обсязі, тоді як 24% – з певними обмеженнями, пише ЄБА.

Дивіться також Удар по бізнесу: скільки "Галя Балувана" витрачає на роботу генераторів щодня

Майже половина з них, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання. Стало відомо, чи залишаться компанії в Україні при такому розвитку подій:

Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершиться війна цього року.

Ще 14% поки не мають однозначної відповіді.

10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Які втрати бізнесу від війни?

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року відомо про такі збитки:

19% компаній – втрати до 1 мільйона доларів;

25% компаній – втрати 1 – 10 мільйонів доларів;

20% компаній – втрати понад 10 мільйонів доларів.

Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

Збитки українського бізнесу