METRO, "Епіцентр", WOG: які бізнеси в Україні дають знижки військовим

Значна частина бізнесів України надає привілеї військовослужбовцям: знижка на товар, безкоштовний вхід до закладу чи послуга. У переліку є популярні в Україні мережі "Епіцентр", METRO, медзаклади та готелі.

Які бізнеси надають знижки військовим? Українці у Threads зібрали компанії, які надають послуги чи товари захисникам зі знижкою чи безкоштовно, пише 24 Канал. Дивіться також "Подарунок" під ялинку: правила бронювання змінили для однієї з галузей бізнесу Відомо, що привілеї для військових надають: компанія третьої хвилі кави Idealist Coffee;

етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі;

мережа кавʼярень KRÉDENS;

готель "Шпиці";

мережа гіпермаркетів METRO;

мережа гіпермаркетів "Епіцентр";

мережа АЗС WOG;

мережа "Будинок іграшок";

квітковий магазин у Києві "Украфлора";

кав’ярня "Львівська копальня кави";

пекарня третьої хвилі "Марчук Хліб";

котеджний комплекс Phoenix Relax Park;

хімчистка "ЦЕХ";

хімчистка UNMOMENTO;

мережа "Люксоптика";

рітейлер одягу INTERTOP;

будинки "Ґоґодза";

виробник вишиванок Ryabokon Factory;

мережа кав'ярень Yakava;

стоматологія "Діамант" у Києві;

комплекси "УЛІС";

хімчистка KIMS;

бренд натуральної косметики HOCHOO;

спа-курорт "Осоння Карпати";

офтальмологічна клініка “Центр Ока";

екобудинки "Круча 119";

німецький виробник генераторів Könner & Söhnen;

туроператор "Відвідай";

бренд космецевтики Rosabella;

екокурорт IZKI;

бренд аксесуарів ZAVOD niche watches & accs;

бренд косметичної продукції Medik8; Зауважте! Перелік компаній, які надають знижки військовим, може бути ширшим. 24 Канал зібрав інформацію, спираючись на допис у Threads. Що ще дає статус УБД? Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам медичні, житлові, соціальні пільги, такі як безплатні ліки і 75% знижка на комунальні послуги.

Інші пільги включають безплатний проїзд, гнучкий графік роботи, щорічну грошову виплату до Дня Незалежності, та підтримку в освіті.

У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.