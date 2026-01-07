METRO, "Епіцентр", WOG: які бізнеси в Україні дають знижки військовим
- В Україні багато бізнесів надають знижки та безкоштовні послуги для військових, зокрема мережі "Епіцентр", METRO, WOG.
- До списку компаній, які пропонують привілеї військовослужбовцям, входять кав'ярні, готелі, медичні заклади, хімчистки та виробники одягу.
Значна частина бізнесів України надає привілеї військовослужбовцям: знижка на товар, безкоштовний вхід до закладу чи послуга. У переліку є популярні в Україні мережі "Епіцентр", METRO, медзаклади та готелі.
Які бізнеси надають знижки військовим?
Українці у Threads зібрали компанії, які надають послуги чи товари захисникам зі знижкою чи безкоштовно, пише 24 Канал.
Відомо, що привілеї для військових надають:
- компанія третьої хвилі кави Idealist Coffee;
- етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі;
- мережа кавʼярень KRÉDENS;
- готель "Шпиці";
- мережа гіпермаркетів METRO;
- мережа гіпермаркетів "Епіцентр";
- мережа АЗС WOG;
- мережа "Будинок іграшок";
- квітковий магазин у Києві "Украфлора";
- кав’ярня "Львівська копальня кави";
- пекарня третьої хвилі "Марчук Хліб";
- котеджний комплекс Phoenix Relax Park;
- хімчистка "ЦЕХ";
- хімчистка UNMOMENTO;
- мережа "Люксоптика";
- рітейлер одягу INTERTOP;
- будинки "Ґоґодза";
- виробник вишиванок Ryabokon Factory;
- мережа кав'ярень Yakava;
- стоматологія "Діамант" у Києві;
- комплекси "УЛІС";
- хімчистка KIMS;
- бренд натуральної косметики HOCHOO;
- спа-курорт "Осоння Карпати";
- офтальмологічна клініка “Центр Ока";
- екобудинки "Круча 119";
- німецький виробник генераторів Könner & Söhnen;
- туроператор "Відвідай";
- бренд космецевтики Rosabella;
- екокурорт IZKI;
- бренд аксесуарів ZAVOD niche watches & accs;
- бренд косметичної продукції Medik8;
Зауважте! Перелік компаній, які надають знижки військовим, може бути ширшим. 24 Канал зібрав інформацію, спираючись на допис у Threads.
Що ще дає статус УБД?
Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам медичні, житлові, соціальні пільги, такі як безплатні ліки і 75% знижка на комунальні послуги.
Інші пільги включають безплатний проїзд, гнучкий графік роботи, щорічну грошову виплату до Дня Незалежності, та підтримку в освіті.
У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.