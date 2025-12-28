Зміни, які відчують всі ФОПи: що зміниться для підприємців у 2026 році

З нового року в Україні діятимуть нові терміни подання податкового розрахунку для ФОП. Тепер звітувати доведеться не щомісяця. Крім того, зростають ще й суми податків, адже деякі показники в бюджеті були переглянуті.

Які нові правила звітності для ФОП?

В Україні внесено зміни до Податкового кодексу та інших законів у зв'язку з прийняттям закону про інтегроване запобігання промисловому забрудненню, що передбачає зміну подачі податкового розрахунку доходів фізосіб та нарахованого єдиного внесу для ФОП, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління ДПС у Хмельницькій області.

Тепер звіти щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ подаватимуться не щомісячно, а щоквартально. Відтак фізичні особи-підприємці та самозайняті особи мають подавати податкову звітність протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, тобто після закінчення 3 місяців звітного періоду.

Зверніть увагу! Наприклад звіт за I квартал 2026 року подається до 10 травня 2026 року. А грудневі звіти 2025 року подаються ще відповідно до чинного порядку.

Але подавати такий податковий розрахунок варто лише у випадку, коли здійснено фактичні виплати найманим працівникам або ж контрагентам.

Якщо ж доходів іншим фізичним особам у звітному періоді не нараховувалися, то звітність відповідно не подається.

Як зміняться суми податків у новому році?

Відповідно до затвердженого закону про держбюджет на 2026 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 гривень до 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3 028 гривень до 3 328 гривень.

Якщо Єдиний податок для ФОП I групи становив у 2025 році 302,80 гривні (10% від прожиткового мінімуму), то з 1 січня 2026 року ця сума сягне 332,80 гривні через збільшення показника прожиткового мінімуму.

Для ФОП II групи ЄП з 1 600 гривень, який був у 2025 році (20% від мінімальної зарплати), зросте до 1 729,40 гривні щомісяця.

Щодо військового збору, який сягає 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 гривень у 2025 році, у новому році доведеться ФОПам I та II груп сплачувати вже 864,70 гривні.

Єдиний соціальний внесок сягне для всіх груп ФОП – 1 902,34 гривні на місяць у 2026 році замість 1 760 гривень у 2025 році (22% від мінімальної заробітної плати).

Що може змінитися для ФОП у 2027 році?