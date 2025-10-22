Частина Києва тимчасово без гарячої води через російський обстріл

У ніч проти 22 жовтня російські військові здійснили комбінований обстріл Києва. Через це частина будинків столиці тимчасово лишилася без гарячої води.

Що відомо про відключення гарячої води?

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв'язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.

Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.

Які наслідки обстрілу столиці?