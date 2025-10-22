Частина Києва тимчасово без гарячої води через російський обстріл
- У ніч проти 22 жовтня російські військові здійснили комбінований обстріл Києва, через що частина міста залишилася без гарячої води.
- Відключення гарячої води зачепило райони Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Печерський, Подільський, Святошинський та Шевченківський; фахівці "Київтеплоенерго" працюють над відновленням.
У ніч проти 22 жовтня російські військові здійснили комбінований обстріл Києва. Через це частина будинків столиці тимчасово лишилася без гарячої води.
Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.
Що відомо про відключення гарячої води?
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв'язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.
Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.
Які наслідки обстрілу столиці?
Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, ударів зазнав Київ та область.
У столиці через атаку сталися пожежі в багатоповерхівках у Дніпровському, Деснянському та Печерському районах, дві людини загинули.
Станом на 12:40 відомо про щонайменше 25 постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Києва. Також 2 людей загинули.