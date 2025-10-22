Часть Киева временно без горячей воды из-за российского обстрела
- В ночь на 22 октября российские военные осуществили комбинированный обстрел Киева, из-за чего часть города осталась без горячей воды.
- Отключение горячей воды задело районы Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Печерский, Подольский, Святошинский и Шевченковский; специалисты "Киевтеплоэнерго" работают над восстановлением.
В ночь на 22 октября российские военные осуществили комбинированный обстрел Киева. Из-за этого часть домов столицы временно осталась без горячей воды.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Смотрите также Россияне били баллистикой и дронами: все о последствиях атаки по Киеву
Что известно об отключении горячей воды?
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.
Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах,
– говорится в сообщении.
Известно, что специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.
Какие последствия обстрела столицы?
Напомним, что в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, ударам подвергся Киев и область.
В столице из-за атаки произошли пожары в многоэтажках в Днепровском, Деснянском и Печерском районах, два человека погибли.
По состоянию на 12:40 известно о по меньшей мере 25 пострадавших в результате вражеского обстрела Киева. Также 2 человека погибли.