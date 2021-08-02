Чаус має статуси і підозрюваного, і потерпілого, – адвокат

Екссуддя Микола Чаус має 2 статуси: підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, а також потерпілого у провадженні щодо його викрадення, якою займається СБУ.

Вже підготували клопотання до Офісу генпрокурора, аби змінити підслідність справи, яка перебуває у НАБУ. Про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.

До речі ВАКС не зміг розглянути клопотання НАБУ про запобіжний захід Чаусу

Адвокат нещодавно зустрічався з Чаусом

Кравець розповів, що нещодавно мав особисту зустріч з Чаусом. Він "знайшов" підзахисного сам. СБУ дало можливість на спілкування.

Спілкувалися необмежено по часу, стільки, скільки мені було потрібно, я обговорив з ним усі питання, єдине – це було у присутності співробітника СБУ,

– сказав адвокат.

За словами правозахисника, Чаус має втомлений вигляд, він отримує необхідну медичну допомогу. У екссудді взяли аналізи. Результати мають показати, чи давали йому якісь препарати.

"Об’єктивно, я навіть був здивований, що все-таки СБУ взяло його під захист, а не залишило його у тій ситуації", – сказав адвокат.

Як Чаус потрапив в Україну

Кравець розповів, що не обговорював із Чаусом, яким чином він потрапив у Молдову, але обговорили те, як він потрапив в Україну. Адвокат каже, що це цілий детективний серіал.

"Як Чаус опинився на території України – я не можу цього зараз сказати. Коли – теж не можу сказати", – зазначив Кравець.

Місцеперебування Чауса приховують, за словами адвоката, "для забезпечення йому безпеки".

Відео Чаус записував "не по своїй волі"

Юрист зазначив, що відео за участю Чауса, які раніше з’являлися в інтернеті, той записував не по своїй волі. Також екссуддя не може наразі поспілкуватись з родиною.

Крім того, Кравець стверджує, що Чауса знайшов не староста села на Вінниччині, а інша особа. Проте адвокат переконує, що він не може розкрити цю інформацію.

Викрадення та поява Чауса: що відомо