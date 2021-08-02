Чаус має статуси і підозрюваного, і потерпілого, – адвокат
Джерело:ютуб-канал Ростислава Кравця
Екссуддя Микола Чаус має 2 статуси: підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, а також потерпілого у провадженні щодо його викрадення, якою займається СБУ.
Вже підготували клопотання до Офісу генпрокурора, аби змінити підслідність справи, яка перебуває у НАБУ. Про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.
До речі ВАКС не зміг розглянути клопотання НАБУ про запобіжний захід Чаусу
Адвокат нещодавно зустрічався з Чаусом
Кравець розповів, що нещодавно мав особисту зустріч з Чаусом. Він "знайшов" підзахисного сам. СБУ дало можливість на спілкування.
Спілкувалися необмежено по часу, стільки, скільки мені було потрібно, я обговорив з ним усі питання, єдине – це було у присутності співробітника СБУ,
– сказав адвокат.
За словами правозахисника, Чаус має втомлений вигляд, він отримує необхідну медичну допомогу. У екссудді взяли аналізи. Результати мають показати, чи давали йому якісь препарати.
"Об’єктивно, я навіть був здивований, що все-таки СБУ взяло його під захист, а не залишило його у тій ситуації", – сказав адвокат.
Як Чаус потрапив в Україну
Кравець розповів, що не обговорював із Чаусом, яким чином він потрапив у Молдову, але обговорили те, як він потрапив в Україну. Адвокат каже, що це цілий детективний серіал.
"Як Чаус опинився на території України – я не можу цього зараз сказати. Коли – теж не можу сказати", – зазначив Кравець.
Місцеперебування Чауса приховують, за словами адвоката, "для забезпечення йому безпеки".
Відео Чаус записував "не по своїй волі"
Юрист зазначив, що відео за участю Чауса, які раніше з’являлися в інтернеті, той записував не по своїй волі. Також екссуддя не може наразі поспілкуватись з родиною.
Крім того, Кравець стверджує, що Чауса знайшов не староста села на Вінниччині, а інша особа. Проте адвокат переконує, що він не може розкрити цю інформацію.
Викрадення та поява Чауса: що відомо
- Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Тому він втік у Молдову.
- Однак весною 2021 року стало відомо, що Чауса викрали у центрі Кишинева.
- Потім почалась так звана "боротьба" за Чауса. До вінницької поліції нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.
- Згодом в СБУ заявили, що Чауса не "викрадали". Мовляв, він сам попросив допомоги.
- У НАБУ начебто хотіли перехопити суддю. Вони переслідували автомобіля СБУ, у якому везли Чауса.