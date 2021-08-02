Чаус имеет статусы и подозреваемого, и потерпевшего, – адвокат

Экс-судья Николай Чаус имеет 2 статуса: подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, а также потерпевшего в производстве об его похищении, которым занимается СБУ.

Уже подготовили ходатайство в Офис генпрокурора, чтобы изменить подследственность дела, которое находится в НАБУ. Об этом рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

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Адвокат недавно встречался с Чаусом

Кравец рассказал, что недавно имел личную встречу с Чаусом. Он "нашел" подзащитного сам. СБУ дала возможность пообщаться.

Общались неограниченно по времени, столько, сколько мне было нужно, я обсудил с ним все вопросы, единственное – это было в присутствии сотрудника СБУ,

– сказал адвокат.

По словам правозащитника, Чаус имеет усталый вид, он получает необходимую медицинскую помощь. У бывшего судьи взяли анализы. Результаты должны показать, давали ли ему какие-то препараты.

"Объективно, я даже был удивлен, что все-таки СБУ взяла его под защиту, а не оставила его в той ситуации", – сказал адвокат.

Как Чаус попал в Украину

Кравец рассказал, что не обсуждал с Чаусом, каким образом он попал в Молдову, но обсудили то, как он попал в Украину. Адвокат говорит, что это целый детективный сериал.

"Как Чаус оказался на территории Украины – я не могу этого сейчас сказать. Когда – тоже не могу сказать", – отметил Кравец.

Местонахождение Чауса скрывают, по словам адвоката, "для обеспечения ему безопасности".

Видео Чаус записывал "не по своей воле"

Юрист отметил, что видео с участием Чауса, которые ранее появлялись в интернете, тот записывал не по своей воле. Также экс-судья не может сейчас пообщаться с семьей.

Кроме того, Кравец утверждает, что Чауса нашел не староста села в Винницкой области, а другое лицо. Однако адвокат убеждает, что он не может раскрыть эту информацию.

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