Люди чекають понад добу: на кордоні України та Польщі утворилися кілометрові затори

Так, 19 грудня у мережі почали з'являтися фото та відео величезних заторів з автомобілів, зокрема на польсько-українському кордоні, передає 24 Канал.

Декому з українців доводиться стояти майже добу, аби пройти паспортний контроль на пункті пропуску та виїхати з України.

Українці скаржаться на важкий перетин кордону / Скриншот

Вдень 19 грудня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей спостерігається зростання пасажиропотоку.

За попередніми прогнозами, кількість подорожуючих може збільшитися до 25% у порівнянні зі звичним рівнем.

Станом на 09:00 20 грудня ситуація на перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України наступний:

Республіка Польща

"Ягодин" – 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 120 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 80 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 70 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 80 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 105 легкових автомобілів, 21 автобусі (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 105 легкових автомобілів, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" – 80 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" – 70 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний"– 30 легкових автомобілів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" – 40 легкових автомобілів, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" – 45 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" – 15 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" – 20 легкових автомобілів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" – 40 легкових автомобілів, (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" – 30 легкових автомобілів;

"Вилок" – 30 легкових автомобілів;

"Велика Паладь" – 15 легкових автомобілів (працює з 08 до 19 години).

Румунія:

"Дякове" – 20 легкових автомобілів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" – 20 пішоходів;

"Порубне" – 30 легкових автомобілів;

У пунктах пропуску "Красноїльськ" та "Дяківці" не зафіксовано ані пішоходів, ані транспорту.

У 4 пунктах пропуску на кордоні з Молдовою "Мамалига", Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни" теж не було людей і транспорту.

Як виїхати закордон без заторів на Різдво і Новий рік?

В інтерв'ю "РБК-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що пасажиропотік зростає перед Новим роком і Різдвом. Раніше більше людей їхало до 7 січня, зараз – до 25 грудня. За статистикою попередніх років на свята пасажиропотік у вихідні міг перевищувати 100 тисяч на добу. Падіння пасажиропотоку очікується 25 грудня (Різдво) і 1 січня (Новий рік).

24 грудня та 31 грудня спостерігатиметься високий потік, а наступного дня – суттєве зниження. Причина – люди залишаються вдома у самі святкові дні.

Найбільше людей їде через кордон з Польщею – на цю ділянку припадає близько 50% всього пасажиропотоку. Найзавантаженіші великі пункти пропуску: Шегині, Краківець, Рава Руська. Менш завантажені – наприклад, Нижанковичі у Львівській області. Черги залежать не лише від української сторони, а й від того, як швидко працює контроль з іншого боку. Якщо суміжна сторона уповільнює перевірку, черги зростають. Якщо ж усе працює ритмічно, очікування мінімальне.

За словами прикордонника Романа Колачика на брифінгу, на Волині найбільше навантаження припадає на пунк пропуску "Устилуг", єдиному для легкових авто до 7,5 тонни.

Прикордонники радять перевіряти черги на сайті Держприкордонслужби та планувати маршрут за завантаженістю пунктів пропуску. Також вони рекомендують планувати перетин кордону в ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий. Крім того, варто розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску в інших областях.

