Люди ждут более суток: на границе Украины и Польши образовались километровые пробки

Перед праздниками украинцы массово едут за границу. Из-за этого на выезде из страны образовались километровые очереди.

Так, 19 декабря в сети начали появляться фото и видео огромных пробок из автомобилей, в частности на польско-украинской границе, передает 24 Канал.

Что происходит на границе Украины с соседними странами?

Некоторым из украинцев приходится стоять почти сутки, чтобы пройти паспортный контроль на пункте пропуска и выехать из Украины.

Украинцы жалуются на тяжелое пересечение границы / Скриншот

Днем 19 декабря Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в период рождественско-новогодних праздников в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей наблюдается рост пассажиропотока.

Очереди на выезд из Украины через "Краковец": смотрите видео

По предварительным прогнозам, количество путешествующих может увеличиться до 25% по сравнению с обычным уровнем.

Пробки на границе с Польшей: смотрите видео

По состоянию на 09:00 20 декабря ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины следующая:

Республика Польша