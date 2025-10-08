У Черкасах пролунав вибух
- У Черкасах та передмісті були чутні вибухи вночі 8 жовтня через атаку ударними безпілотниками.
- Очільник Черкаської ОВА попередив про загрозу ударів для Черкаського району.
Вночі 8 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. У Черкасах та у передмісті було чутно вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо вибухи біля Черкас?
Звечора 7 жовтня росіяни знову запустили по Україні ударні дрони. Через небезпеку у частині областей оголосили повітряну тривогу.
Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня.
За кілька хвилин до нього очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що з'явилась загроза ударів для Черкаського району.
Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– йдеться в повідомленні.
Про наслідки атаки чи роботи ППО наразі подробиць немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.
Які наслідки останніх російських атак?
Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки вибухи пролунали також на Київщині та в Кривому Розі. На Дніпропетровщині, ймовірно, пошкоджено критичну інфраструктуру.
7 жовтня у Сумах ворог атакував ударними безпілотниками один із тролейбусів. Є постраждалий, а також вибиті вікна.
У Полтаві окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру та об'єкти енергетики, що спричинило пожежі та тимчасову зупинку руху потягів. Без електрики залишилися понад тисячу домогосподарств.