Вночі 8 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. У Черкасах та у передмісті було чутно вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо вибухи біля Черкас?

Звечора 7 жовтня росіяни знову запустили по Україні ударні дрони. Через небезпеку у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня.

За кілька хвилин до нього очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що з'явилась загроза ударів для Черкаського району.

Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– йдеться в повідомленні.

Про наслідки атаки чи роботи ППО наразі подробиць немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

Які наслідки останніх російських атак?



Які наслідки останніх російських атак?