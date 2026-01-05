У Чернігові гримлять вибухи: місто масовано атакують ракетами та БпЛА

У Чернігові вночі 5 січня пролунали вибухи. На місто летіли ворожі дрони та ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Які наслідки вибухів у Чернігові?

О 02:36 Дмитро Брижинський повідомив, що у Чернігові ворог атакує балістичними ракетами та БпЛА одне з підприємств. Про наслідки атаки начальник МВА поки нічого не зазначав.

Тривогу у самому Чернігові оголосили ще о 20:18 4 січня. У напрямку самого міста летіли ворожі дрони.

Уже після 02:00 5 січня монітори писали про рух ворожої балістичної ракети у напрямку Чернігова. Пізніше стало відомо, що в області прогриміли вибухи.

О 02:32 Повітряні сили також писали, що швидкісна ціль на Чернігівщині летить курсом на Київщину. Однак згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що вибух було чути в Чернігівській області.

Станом на 02:48 тривога у Чернігівській області триває. Зберігається загроза атаки ворожими безпілотниками.

Після 3 ранку МВА інформувала, що виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку у прилеглій громаді.

Де ще було гучно вночі 5 січня?