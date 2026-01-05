Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи у Харкові 4 січня?
Тривогу у Харкові оголосили ще 4 січня о 20:19. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків,
– зазначали військові.
Згодом військові попереджали про ворожі безпілотники, які літали у Харківській області. Перший вибух у Харкові прогримів о 23:31 4 січня.
Другий вибух почули о 23:46, а третій – о 23:51.
Про наслідки гучних звуків, які чули харків'яни, наразі місцева влада нічого не повідомляла.
Які ще міста України атакувала Росія останнім часом?
Уночі 3 січня Росія атакувала Миколаїв ударними дронами, через що у місті чули вибухи. Під ударом була критична інфраструктура у місті.
Днем раніше гучно було у Києві. У столиці працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.
2 січня Росія також атакувала Харків двома балістичними ракетами "Іскандер". Окупанти вгатили по житловому будинку, через що загинули 2 людини, а постраждали ще 27.