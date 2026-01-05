Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Харкові 4 січня?

Тривогу у Харкові оголосили ще 4 січня о 20:19. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків,

– зазначали військові.

Згодом військові попереджали про ворожі безпілотники, які літали у Харківській області. Перший вибух у Харкові прогримів о 23:31 4 січня.

Другий вибух почули о 23:46, а третій – о 23:51.

Про наслідки гучних звуків, які чули харків'яни, наразі місцева влада нічого не повідомляла.

