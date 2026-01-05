Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Харькове 4 января?
Тревогу в Харькове объявили еще 4 января в 20:19. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.
БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков,
– отмечали военные.
Впоследствии военные предупреждали о вражеских беспилотниках, которые летали в Харьковской области. Первый взрыв в Харькове прогремел в 23:31 4 января.
Второй взрыв услышали в 23:46, а третий – в 23:51.
О последствиях громких звуков, которые слышали харьковчане, пока местные власти ничего не сообщали.
Какие еще города Украины атаковала Россия в последнее время?
Ночью 3 января Россия атаковала Николаев ударными дронами, из-за чего в городе слышали взрывы. Под ударом была критическая инфраструктура в городе.
Днем ранее громко было в Киеве. В столице работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.
2 января Россия также атаковала Харьков двумя баллистическими ракетами "Искандер". Оккупанты вгатили по жилому дому, из-за чего погибли 2 человека, а пострадали еще 27.