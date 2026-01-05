Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Харькове 4 января?

Тревогу в Харькове объявили еще 4 января в 20:19. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков,

– отмечали военные.

Впоследствии военные предупреждали о вражеских беспилотниках, которые летали в Харьковской области. Первый взрыв в Харькове прогремел в 23:31 4 января.

Второй взрыв услышали в 23:46, а третий – в 23:51.

О последствиях громких звуков, которые слышали харьковчане, пока местные власти ничего не сообщали.

