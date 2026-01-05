В Чернигове гремят взрывы: город массированно атакуют ракетами и БПЛА

В Чернигове ночью 5 января прогремели взрывы. На город летели вражеские дроны и ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Какие последствия взрывов в Чернигове?

В 02:36 Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове враг атакует баллистическими ракетами и БПЛА одно из предприятий. О последствиях атаки начальник МВА пока ничего не отмечал.

Тревогу в самом Чернигове объявили еще в 20:18 4 января. В направлении самого города летели вражеские дроны.

Уже после 02:00 5 января мониторы писали о движении вражеской баллистической ракеты в направлении Чернигова. Позже стало известно, что в области прогремели взрывы.

В 02:32 Воздушные силы также писали, что скоростная цель на Черниговщине летит курсом на Киевскую область. Однако впоследствии мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что взрыв был слышен в Черниговской области.

По состоянию на 02:48 тревога в Черниговской области продолжается. Сохраняется угроза атаки вражескими беспилотниками.

Где еще было громко ночью 5 января?