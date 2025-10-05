У Чернігові прогриміли вибухи: куди влучив дрон
- Вдень 5 жовтня у Чернігові пролунали вибухи.
- Росія атакувала місто дронами.
Вдень 5 жовтня Росія продовжила атакувати Україну дронами. Зокрема, ворог вдарив по Чернігову.
У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку, використавши дрони та ракети. Вдень терор безпілотниками продовжився, передає 24 Канал.
Дивіться також У Вінниці сталася аварійна ситуація на головній водопровідній станції: яка ситуація зараз
Що відомо про вибухи у Чернігові?
О 12:58 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в районі Чернігова. Військові попереджали, що нова група дронів з північного сходу області прямує курсом на місто.
О 13:44 з'явилося повідомлення про те, що дрони з півночі та сходу заходять на Чернігів, та БпЛА з північного сходу Чернігівщини рухаються курсом на південь.
О 13:47 у Чернігові пролунали вибухи.
Керівник Чернігівської МВА Брижинський уточнив, що російський дрон влучив в заправну станцію міста.
Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?
- Ворог запустив понад 500 дронів і 50 ракет. Серед них на Львівщину противник скерував 78 БпЛА та 12 ракет.
- Уражена низка об'єктів критичної інфраструктури, багато багатоквартирних та інших будинків житлових, де проживають мирні люди.
- У Чернігові загарбники пошкодили енергооб'єкт, що спричинило аварійні відключення світла в районі.