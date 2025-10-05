Укр Рус
У Чернігові прогриміли вибухи: куди влучив дрон
5 жовтня, 13:52
1

У Чернігові прогриміли вибухи: куди влучив дрон

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Вдень 5 жовтня у Чернігові пролунали вибухи.
  • Росія атакувала місто дронами.

Вдень 5 жовтня Росія продовжила атакувати Україну дронами. Зокрема, ворог вдарив по Чернігову.

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку, використавши дрони та ракети. Вдень терор безпілотниками продовжився, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

О 12:58 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в районі Чернігова. Військові попереджали, що нова група дронів з північного сходу області прямує курсом на місто. 

О 13:44 з'явилося повідомлення про те, що дрони з півночі та сходу заходять на Чернігів, та БпЛА з північного сходу Чернігівщини рухаються курсом на південь.

О 13:47 у Чернігові пролунали вибухи.

Керівник Чернігівської МВА Брижинський уточнив, що російський дрон влучив в заправну станцію міста.

Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?

  • Ворог запустив понад 500 дронів і 50 ракет. Серед них на Львівщину противник скерував 78 БпЛА та 12 ракет.
  • Уражена низка об'єктів критичної інфраструктури, багато багатоквартирних та інших будинків житлових, де проживають мирні люди.
  • У Чернігові загарбники пошкодили енергооб'єкт, що спричинило аварійні відключення світла в районі.