Вдень 5 жовтня Росія продовжила атакувати Україну дронами. Зокрема, ворог вдарив по Чернігову.

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку, використавши дрони та ракети. Вдень терор безпілотниками продовжився, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

О 12:58 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в районі Чернігова. Військові попереджали, що нова група дронів з північного сходу області прямує курсом на місто.

О 13:44 з'явилося повідомлення про те, що дрони з півночі та сходу заходять на Чернігів, та БпЛА з північного сходу Чернігівщини рухаються курсом на південь.

О 13:47 у Чернігові пролунали вибухи.

Керівник Чернігівської МВА Брижинський уточнив, що російський дрон влучив в заправну станцію міста.

Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?