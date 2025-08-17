Уночі 17 серпня у Чернігові чули вибух. Моніторингові спільноти звернули увагу, що над Черніговом 40 разів зробив коло безпілотник.

24 Канал зібрав деталі.

Що відомо про вибух у Чернігові уночі 17 серпня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного.

Тривога на Чернігівщині тривала з 19:51 16 серпня. В той час Україну атакували "Шахеди" та балістика.

Втім, коли в більшості областей вже дали відбій, на Чернігівщині все ще була тривога. Моніторингові канали повідомили, що над областю літає дрон. Були дані, що це "Гербера".

Який би дрон це не був, та він зробив над Черніговом близько 40 кіл. Не відомо, що саме з ним сталося, – чи він вибухнув сам, чи його збила ППО.

Місцеві кажуть, що, можливо, БпЛА був оснащений бойовою частиною, бо вибух був доволі гучний,

– навів дані телеграм-канал DroneBomber.

Важливо! "Гербери" стали небезпечнішими, адже росіяни почали використовувати ці дрони не лише для розвідки, а й для атак. На початку серпня ішлося, що ці БпЛА можуть містити бойове навантаження.

Після вибуху над Черніговом в області дали відбій.

Повітряні сили поки не коментували подію. Монітори писали про розвідувальні безпілотники уночі 17 серпня над Дніпропетровщиною, Одещиною, Сумщиною.

