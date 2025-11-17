Укр Рус
24 Канал Новини України "Я вам так скажу": Чернишов висловився про кличку "Че Гевара" у справі "Мідас"
17 листопада, 19:05
3

"Я вам так скажу": Чернишов висловився про кличку "Че Гевара" у справі "Мідас"

Софія Рожик
Основні тези
  • Олексій Чернишов заперечив свою причетність до корупції в енергетиці, хоча визнав, що голос на записах схожий на його.
  • Чернишов заявив, що незнайомий з більшістю фігурантів, і наполягає на експертизі записів для підтвердження їхньої автентичності.

Нещодавно Україну сколихнув гучний корупційний скандал у сфері енергетики. Серед фігурантів – так званий "Че Гевара".

Попередньо, ним може бути колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Він прокоментував свою причетність до справи, передає 24 Канал.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці 

Що сказав Чернишов про "Че Гевара"?

У залі суду 17 листопада Чернишов, будучи у хорошому настрої, звернувся до журналістів із питанням, чи вони знають, хто такий "Че Гевара".

"Підозрюю, що це ви", – сказав хтось із присутніх ексміністру.

Та той поспішив це заперечити.

Я – Чернишов. Я вам так скажу…
– відповів він.

За словами Чернишова, він "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", при цьому визнав, що голос таки схожий на його. 

Я вважаю, що ми маємо дослідити той контент, а також фізику цих плівок. Я абсолютно заперечую все, що ми чули. Ми хочемо отримати всі діалоги, повністю, а не вирвані з контексту. Маємо зробити їхню експертизу для того, щоб переконатися, що йдеться про тих, про кого зараз говорять. 

Чернишов також заявив, що з більшістю фігурантів він не знайомий і не пам'ятає опублікованих діалогів.

Що сказав Чернишов: дивіться відео

Дружина Чернишова теж "у справі"

  • На "плівках Міндіча" один із фігурантів має кличку "Професор". 

  • Раніше припускали, що це може бути Герман Галущенко, але за новою версією йдеться про дружину Чернишова – Світлану Чернишову. Це підтвердив й прокурор.

  • Вона доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології КНУ. 

  • Чернишова могла передавати кошти, отримані незаконним шляхом, а ще зустрічалася з Олександром Цукерманом. Припускали також, що вона приховувала документи щодо будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом на своєму робочому місці.