У Чернівецькій області ввели екстрені відключення світла
- У Чернівецькій області та інших регіонах України ввели екстрені відключення світла через наслідки російських обстрілів.
- Енергетики вдаються до таких заходів, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.
В суботу, 20 листопада, у Чернівецькій області ввели екстрені відключення. Це сталося через складну ситуацію в енергосистемі, пов'язану з наслідками російських обстрілів.
Графіки погодинних відключень не діятимуть. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівціобленерго.
Дивіться також Графіки не діють: де в Україні уже ввели екстрені та аварійні відключення світла
Що відомо про екстрені відключення в Чернівецькій області?
За вказівкою диспетчерів Укренерго по всій країні екстрено застосували аварійні превентивні відключення енергооб'єктів.
Такі вимкнення без попередження проводять лише у разі гострої потреби – щоб уберегти енергосистему від серйозних технічних пошкоджень.
Дякуємо за ваші терпіння і витримку. Ми працюємо цілодобово, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію,
– написали енергетики.
Окрім того, графіки погодинних відключень скасували також і в інших регіонах. Так, аварійні відключення запровадили в Києві та області, а також у Полтавській і Сумській областях. ДТЕК додатково повідомив про екстрені вимкнення світла на Дніпропетровщині та Одещині.
Окупанти знищують енергетичну інфраструктуру України: останні новини
У четвер, 20 листопада, російські війська знову атакували енергетичну систему України, пошкодивши об'єкти чотирьох областей, зокрема Донецької, Чернігівської, Дніпропетровської та Харківської.
Росія продовжує завдавати ударів по пріоритетних енергетичних об'єктах, зокрема у прифронтових регіонах та на заході країни. Особливу увагу ворог приділяє Одеському регіону через його стратегічне значення для енергетики та логістики.
А напередодні, 19 листопада, під обстріл потрапила Бурштинська ТЕС. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап для 24 Каналу розповів, що такі атаки є частиною стратегії Росії, спрямованої на енергетичну блокаду України. Ця кампанія триває з 2022 року, коли масштабні удари призвели до знищення близько 50% електрогенерації країни.