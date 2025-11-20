Графіки погодинних відключень не діятимуть. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівціобленерго.

Що відомо про екстрені відключення в Чернівецькій області?

За вказівкою диспетчерів Укренерго по всій країні екстрено застосували аварійні превентивні відключення енергооб'єктів.

Такі вимкнення без попередження проводять лише у разі гострої потреби – щоб уберегти енергосистему від серйозних технічних пошкоджень.

Дякуємо за ваші терпіння і витримку. Ми працюємо цілодобово, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію,

– написали енергетики.

Окрім того, графіки погодинних відключень скасували також і в інших регіонах. Так, аварійні відключення запровадили в Києві та області, а також у Полтавській і Сумській областях. ДТЕК додатково повідомив про екстрені вимкнення світла на Дніпропетровщині та Одещині.

