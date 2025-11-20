Графики почасовых отключений не будут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновцыоблэнерго.
Актуально Графики не действуют: где в Украине уже ввели экстренные и аварийные отключения света
Что известно об экстренных отключениях в Черновицкой области?
По указанию диспетчеров Укрэнерго по всей стране экстренно применили аварийные превентивные отключения энергообъектов.
Такие отключения без предупреждения проводят только в случае острой необходимости – чтобы уберечь энергосистему от серьезных технических повреждений.
Спасибо за ваше терпение и выдержку. Мы работаем круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию,
– написали энергетики.
Кроме того, графики почасовых отключений отменили также и в других регионах. Так, аварийные отключения ввели в Киеве и области, а также в Полтавской и Сумской областях. ДТЭК дополнительно сообщил об экстренных отключениях света в Днепропетровской и Одесской областях.
Оккупанты уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины: последние новости
В четверг, 20 ноября, российские войска снова атаковали энергетическую систему Украины, повредив объекты четырех областей, в частности Донецкой, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской.
Россия продолжает наносить удары по приоритетным энергетическим объектам, в частности в прифронтовых регионах и на западе страны. Особое внимание враг уделяет Одесскому региону из-за его стратегического значения для энергетики и логистики.
А накануне, 19 ноября, под обстрел попала Бурштынская ТЭС. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап для 24 Канала рассказал, что такие атаки являются частью стратегии России, направленной на энергетическую блокаду Украины. Эта кампания продолжается с 2022 года, когда масштабные удары привели к уничтожению около 50% электрогенерации страны.