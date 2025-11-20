Графики почасовых отключений не будут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновцыоблэнерго.

Что известно об экстренных отключениях в Черновицкой области?

По указанию диспетчеров Укрэнерго по всей стране экстренно применили аварийные превентивные отключения энергообъектов.

Такие отключения без предупреждения проводят только в случае острой необходимости – чтобы уберечь энергосистему от серьезных технических повреждений.

Спасибо за ваше терпение и выдержку. Мы работаем круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию,

– написали энергетики.

Кроме того, графики почасовых отключений отменили также и в других регионах. Так, аварийные отключения ввели в Киеве и области, а также в Полтавской и Сумской областях. ДТЭК дополнительно сообщил об экстренных отключениях света в Днепропетровской и Одесской областях.

