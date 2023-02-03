"Червоні лінії" Путіна – анахронізм, який скоро зникне, – Фейгін

Вже майже рік з Кремля лунають погрози Заходу, якщо той перетне так звані "червоні лінії". Здебільшого вони стосуються військової підтримки України.

Втім, за цей час багато що змінилося. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Якщо ви перетнете "червоні лінії" – ми застосуємо ядерну зброю. А що ще? Він лякає лише одним – наявністю ядерної зброї", – зазначив правозахисник.

Повернення до ядерного шантажу неможливе

На думку Фейгіна, реальна загроза у певний момент була знята. Так, риторика певною мірою зберігається.

"Я думаю, вирішальну роль зіграв Китай, з яким домовилися, що Вашингтону та Пекіна потрібно навіяти: "Це – ні". Конвенційна війна – будь ласка. Проте жодних ядерних бомб та погроз", – зауважив правозахисник.

У разі повернення до ядерного шантажу, вважає він, диктатор не залишає собі союзників на Сході. Москва дуже розраховує на Китай, адже зрозуміло, що колишні відносини із Заходом не повернути.

"Червоні лінії" – це вже мем, який не працює, але продовжує хвилювати уяву на предмет того, з ким ми маємо справу – психами чи прогнозованими психами? Але з психами точно,

– наголосив Фейгін.

Ці лінії постійно посувалися – бомбардування Криму, отримання танки чи ще щось. "Посунуть їх до 150-кілометрових снарядів. Потім – до 300-кілометрових ракет ATACMS. Так нескінченно посуватимуть, нічого відбуватися не буде", – запевняє правозахисник.

На його думку, щоб зняти риторику про "червоні лінії", потрібно саме постачати зброю. Росіянам варто дати зрозуміти: припиніть обстрілювати територію України – тоді й до вас не прилетить. Логіка достатньо пряма.

"Боїтеся 150-кілометрових снарядів? Так припиніть обстрілювати територію України, і ні в яке Шибекіно чи ще кудись не прилетить. Вони ж не так розмірковують: ви припиніть постачати, а ми будемо знищувати то інфраструктуру, то центри прийняття рішень, то просто по під'їздах бити, як у Дніпрі. Де тут хоч крапля логіки? Тому "червоні лінії" Путіна – анахронізм, який скоро зникне",

– резюмував Марк Фейгін.

Якою є логіка Путіна