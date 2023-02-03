"Красные линии" Путина – анахронизм, который скоро исчезнет, – Фейгин
Уже почти год из Кремля раздаются угрозы Западу, если тот пересечет так называемые "красные линии". В основном они касаются военной поддержки Украины.
Впрочем, за это время многое изменилось. Об этом 24 Канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Если вы пересечете "красные линии" – мы применим ядерное оружие. А что еще? Он пугает только одним – наличием ядерного оружия", – отметил правозащитник.
Возвращение к ядерному шантажу невозможно
По мнению Фейгина, реальная угроза в определенный момент была снята. Да, риторика в определенной степени сохраняется.
"Я думаю, решающую роль сыграл Китай, с которым договорились, что Вашингтону и Пекину нужно внушить: "Это – нет". Конвенционная война – пожалуйста. Однако никаких ядерных бомб и угроз", – отметил правозащитник.
В случае возвращения к ядерному шантажу, считает он, диктатор не покидает союзников на Востоке. Москва очень рассчитывает на Китай, ведь понятно, что прежние отношения с Западом не вернуть.
"Красные линии" – это уже не работающий мем, но продолжает волновать воображение на предмет того, с кем мы имеем дело – психами или прогнозируемыми психами? Но с психами точно,
– подчеркнул Фейгин.
Эти линии постоянно продвигались – бомбардировка Крыма, получение танка или еще что-то. "Подвинут их к 150-километровым снарядам. Затем - к 300-километровым ракетам ATACMS. Так будут бесконечно продвигаться, ничего происходить не будет", - уверяет правозащитник.
По его мнению, чтобы снять риторику о "красных линиях", нужно именно поставлять оружие. Россиянам следует дать понять: прекратите обстреливать территорию Украины – тогда и к вам не прилетит. Логика достаточно прямая.
"Боитесь 150-километровых снарядов? Так прекратите обстреливать территорию Украины, и ни в какое Шибекино или еще куда-то не прилетит. Они ведь не так размышляют: вы прекратите поставлять, а мы будем уничтожать то инфраструктуру, то центры принятия решений, то просто под. бить, как в Днепре. Где здесь хоть капля логики? Поэтому "красные линии" Путина – анахронизм, который скоро исчезнет",
– резюмировал Марк Фейгин.
Какова логика Путина
- Российская война настолько нелогична, что понять ее цель довольно сложно. Как отмечает российский оппозиционер Геннадий Гудков, Путин ведет его для сохранения власти. Дело в том, что в 2019 году он лишился поддержки большинства россиян. Кроме того, он был обижен на Украину, отказавшуюся в 2014 году от пророссийского курса.
- Цели этой войны изменяются в зависимости от ситуации. Сначала Путин хотел захватить всю Украину, затем лишить ее выхода к морям, а затем оборонять Донбасс.
- Ничего не удалось, поэтому Путин решил максимально затянуть войну, уничтожать инфраструктуру и население, рассчитывая на то, что украинцы сдадутся, а Запад придет с предложениями. Он действительно пришел, отмечает Гудков, однако предложения Путина не устроили. Диктатор не придумал ничего лучше, чем в очередной раз атаковать Киев.
- После этого, говорит оппозиционер, страны Запада решили усилить обороноспособность Украины. Прощать такое хамское поведение Путину никто не собирается.
- Главная задача диктатора сейчас – это затянуть войну. "Отползти как-то красиво, выдать свое поражение за победу и сказать, что они боролись со всем миром, что "Минск" оказался ширмой, они готовились к войне с Россией руками Украины, накачивали оружием, но они в неравном бою все равно победили", – объяснил Гудков.