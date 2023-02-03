Втім, за цей час багато що змінилося. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Якщо ви перетнете "червоні лінії" – ми застосуємо ядерну зброю. А що ще? Він лякає лише одним – наявністю ядерної зброї", – зазначив правозахисник.
Повернення до ядерного шантажу неможливе
На думку Фейгіна, реальна загроза у певний момент була знята. Так, риторика певною мірою зберігається.
"Я думаю, вирішальну роль зіграв Китай, з яким домовилися, що Вашингтону та Пекіна потрібно навіяти: "Це – ні". Конвенційна війна – будь ласка. Проте жодних ядерних бомб та погроз", – зауважив правозахисник.
У разі повернення до ядерного шантажу, вважає він, диктатор не залишає собі союзників на Сході. Москва дуже розраховує на Китай, адже зрозуміло, що колишні відносини із Заходом не повернути.
"Червоні лінії" – це вже мем, який не працює, але продовжує хвилювати уяву на предмет того, з ким ми маємо справу – психами чи прогнозованими психами? Але з психами точно,
– наголосив Фейгін.
Ці лінії постійно посувалися – бомбардування Криму, отримання танки чи ще щось. "Посунуть їх до 150-кілометрових снарядів. Потім – до 300-кілометрових ракет ATACMS. Так нескінченно посуватимуть, нічого відбуватися не буде", – запевняє правозахисник.
На його думку, щоб зняти риторику про "червоні лінії", потрібно саме постачати зброю. Росіянам варто дати зрозуміти: припиніть обстрілювати територію України – тоді й до вас не прилетить. Логіка достатньо пряма.
"Боїтеся 150-кілометрових снарядів? Так припиніть обстрілювати територію України, і ні в яке Шибекіно чи ще кудись не прилетить. Вони ж не так розмірковують: ви припиніть постачати, а ми будемо знищувати то інфраструктуру, то центри прийняття рішень, то просто по під'їздах бити, як у Дніпрі. Де тут хоч крапля логіки? Тому "червоні лінії" Путіна – анахронізм, який скоро зникне",
– резюмував Марк Фейгін.
Якою є логіка Путіна
- Російська війна настільки нелогічна, що зрозуміти її мету доволі важко. Як наголошує російський опозиціонер Геннадій Гудков, Путін веде її для збереження влади. Річ у тім, що у 2019 році він втратив підтримку більшості росіян. Окрім того, він був ображений на Україну, яка відмовилась у 2014 році від проросійського курсу.
- Цілі цієї війни змінюються в залежності від ситуації. Спершу Путін хотів захопити усю Україну, потім позбавити її виходу до морів, а згодом – обороняти Донбас.
- Нічого не вдалося, тож Путін вирішив максимально затягнути війну, знищувати інфраструктуру та населення, розраховуючи на те, що українці здадуться, а Захід прийде з пропозиціями. Він дійсно прийшов, зауважує Гудков, однак пропозиції Путіна не влаштували. Диктатор не вигадав нічого кращого, ніж вчергове атакувати Київ.
- Після цього, каже опозиціонер, країни Заходу вирішили посилити обороноздатність України. Пробачати таку хамську поведінку Путіну ніхто не збирається.
- Головне завдання диктатора зараз – це затягнути війну. "Відповзти якось красиво, видати свою поразку за перемогу й сказати, що вони боролись з усім світом, що "Мінськ" виявився ширмою, вони готувались до війни з Росією руками України, накачували її зброєю, але вони в нерівному бою все одно перемогли", – пояснив Гудков.