Втім, за цей час багато що змінилося. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Якщо ви перетнете "червоні лінії" – ми застосуємо ядерну зброю. А що ще? Він лякає лише одним – наявністю ядерної зброї", – зазначив правозахисник.

Повернення до ядерного шантажу неможливе

На думку Фейгіна, реальна загроза у певний момент була знята. Так, риторика певною мірою зберігається.

"Я думаю, вирішальну роль зіграв Китай, з яким домовилися, що Вашингтону та Пекіна потрібно навіяти: "Це – ні". Конвенційна війна – будь ласка. Проте жодних ядерних бомб та погроз", – зауважив правозахисник.

У разі повернення до ядерного шантажу, вважає він, диктатор не залишає собі союзників на Сході. Москва дуже розраховує на Китай, адже зрозуміло, що колишні відносини із Заходом не повернути.

"Червоні лінії" – це вже мем, який не працює, але продовжує хвилювати уяву на предмет того, з ким ми маємо справу – психами чи прогнозованими психами? Але з психами точно,

– наголосив Фейгін.

Ці лінії постійно посувалися – бомбардування Криму, отримання танки чи ще щось. "Посунуть їх до 150-кілометрових снарядів. Потім – до 300-кілометрових ракет ATACMS. Так нескінченно посуватимуть, нічого відбуватися не буде", – запевняє правозахисник.

На його думку, щоб зняти риторику про "червоні лінії", потрібно саме постачати зброю. Росіянам варто дати зрозуміти: припиніть обстрілювати територію України – тоді й до вас не прилетить. Логіка достатньо пряма.

"Боїтеся 150-кілометрових снарядів? Так припиніть обстрілювати територію України, і ні в яке Шибекіно чи ще кудись не прилетить. Вони ж не так розмірковують: ви припиніть постачати, а ми будемо знищувати то інфраструктуру, то центри прийняття рішень, то просто по під'їздах бити, як у Дніпрі. Де тут хоч крапля логіки? Тому "червоні лінії" Путіна – анахронізм, який скоро зникне",

– резюмував Марк Фейгін.

Якою є логіка Путіна