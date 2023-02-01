Диктатор не може вести атаку на багатьох ділянках. Він може подужати максимум один – два напрямки. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула.

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ЗСУ зараз вигідно почати звільнення наших територій і вийти на кордони 1991 року, тому що в противника немає сил. Для Путіна це смертельна небезпека. Це загрожує втратою влади, знищенням рейтингу, революційними ситуаціями та іншим,

– наголошує Притула.

Якими шляхами може піти Путін

Як стверджує військовий експерт, диктатор зараз робитиме усе можливе, щоб захиститися від українських Збройних Сил, а для цього йому потрібен якийсь ресурс. Можливо, йому вдасться щось "вишкребти" в Північній Кореї, Ірані чи деінде. Втім, найбільш перевірений шлях – мобілізація. Людський ресурс Путін може використовувати безкоштовно і безкарно.

"Певно, що він піде цим шляхом, адже це, як йому здається, найбільш вигідний шлях. Коштом мобілізованого персоналу він захищатиме власне життя", – відзначив Притула.

Є й інший шлях – найбільш вигідний для Путіна, тому що йому вдасться зберегти владу. Щоправда, він принижує його гідність та амбітність, тому навряд чи диктатор обере його.

"Увімкнути пропаганду про те, що усі цілі досягнуті. Денацифікація, денаціоналізація та демілітаризація відбулися. Відвести свої війська на кордони 1991 року і забути про Україну назавжди", – пояснив військовий експерт.

На жаль, акцентує Притула, зі здоровим глуздом у росіян не усе гаразд. Тому, найімовірніше, вони підуть шляхом мобілізації великої кількості людей та майбутньої військової поразки Росії.

"Наслідки будуть досить сумними, тому що суб'єкти Росії не мають жодної вигоди від того, що вони триматимуться у Москві. Вони мають свої природні ресурси, які доїть Москва. Відповідно вони намагатимуться дистанціюватися – і від Москви, і від репарацій, які Москва має виплачувати", – констатував Притула.

Таким чином територіальна цілісність Росії буде під великим питанням. Окрім того, почнеться справжня боротьба за владу у Москві.

"Деякі вежі Кремля почнуть змагатися між собою – у кого є ПВК чи правоохоронні органи, а в кого немає. Усі ці процеси будуть після військової поразки, яка має бути приблизно у березні", – зазначив військовий експерт.

Це – звичайний розрахунок. До цього готуються усі, зокрема, наші партнери.

"Інформація про пакети допомоги натякає Путіну, що йому потрібно відходити, тоді він не втратить свою владу. Проте, я думаю, амбітність зіграє злий жарт з очільником Росії", – переконаний Михайло Притула.

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