Диктатор не может атаковать на многих участках. Он может осилить максимум одно – два направления. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Михаил Притула.

Достойно внимания Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима

ВСУ сейчас выгодно начать освобождение наших территорий и выйти на границы 1991 года, потому что у противника нет сил. Для Путина это смертельная опасность. Это чревато потерей власти, уничтожением рейтинга, революционными ситуациями и прочим,

– подчеркивает Притула.

Какими путями может пойти Путин

Как утверждает военный эксперт, диктатор будет сейчас делать все возможное, чтобы защититься от украинских Вооруженных Сил, а для этого ему нужен какой-то ресурс. Возможно, ему удастся что-то "выскребть" в Северной Корее, Иране или где-нибудь еще. Впрочем, наиболее проверенный путь – мобилизация. Человеческий ресурс Путин может использовать бесплатно и безнаказанно.

"Вероятно, что он пойдет по этому пути, ведь это, как ему кажется, наиболее выгодный путь. Ценой мобилизованного персонала он будет защищать собственную жизнь", – отметил Притула.

Есть и другой путь – наиболее выгодный Путину, потому что ему удастся сохранить власть. Правда, он унижает его достоинство и амбициозность, поэтому вряд ли диктатор изберет его.

"Включить пропаганду о том, что все цели достигнуты. Денацификация, денационализация и демилитаризация состоялись. Отвести свои войска на границы 1991 года и забыть об Украине навсегда", – объяснил военный эксперт.

К сожалению, акцентирует Притула, со здравым смыслом у россиян не все хорошо. Поэтому, вероятнее всего, они пойдут по пути мобилизации большого количества людей и будущего военного поражения России.

"Последствия будут довольно печальными, потому что у субъектов России нет никакой выгоды от того, что они будут держаться в Москве. У них есть свои природные ресурсы, которые доит Москва. Соответственно они будут пытаться дистанцироваться – и от Москвы, и от репараций, которые Москва должна выплачивать", – констатировал Притула.

Таким образом, территориальная целостность России будет под большим вопросом. Кроме того, начнётся настоящая борьба за власть в Москве.

"Некоторые башни Кремля начнут соревноваться между собой – у кого есть ЧВК или правоохранительные органы, а у кого нет. Все эти процессы будут после военного поражения, которое должно быть примерно в марте", – отметил военный эксперт.

Это – обычный расчет. К этому готовятся все, в частности, наши партнеры.

"Информация о пакетах помощи намекает Путину, что ему нужно отходить, тогда он не потеряет свою власть. Однако, я думаю, амбициозность сыграет злую шутку с главой России", – убежден Михаил Притула.

Какова логика Путина