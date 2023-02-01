Диктатор не может атаковать на многих участках. Он может осилить максимум одно – два направления. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Михаил Притула.
Достойно внимания Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима
ВСУ сейчас выгодно начать освобождение наших территорий и выйти на границы 1991 года, потому что у противника нет сил. Для Путина это смертельная опасность. Это чревато потерей власти, уничтожением рейтинга, революционными ситуациями и прочим,
– подчеркивает Притула.
Какими путями может пойти Путин
Как утверждает военный эксперт, диктатор будет сейчас делать все возможное, чтобы защититься от украинских Вооруженных Сил, а для этого ему нужен какой-то ресурс. Возможно, ему удастся что-то "выскребть" в Северной Корее, Иране или где-нибудь еще. Впрочем, наиболее проверенный путь – мобилизация. Человеческий ресурс Путин может использовать бесплатно и безнаказанно.
"Вероятно, что он пойдет по этому пути, ведь это, как ему кажется, наиболее выгодный путь. Ценой мобилизованного персонала он будет защищать собственную жизнь", – отметил Притула.
Есть и другой путь – наиболее выгодный Путину, потому что ему удастся сохранить власть. Правда, он унижает его достоинство и амбициозность, поэтому вряд ли диктатор изберет его.
"Включить пропаганду о том, что все цели достигнуты. Денацификация, денационализация и демилитаризация состоялись. Отвести свои войска на границы 1991 года и забыть об Украине навсегда", – объяснил военный эксперт.
К сожалению, акцентирует Притула, со здравым смыслом у россиян не все хорошо. Поэтому, вероятнее всего, они пойдут по пути мобилизации большого количества людей и будущего военного поражения России.
"Последствия будут довольно печальными, потому что у субъектов России нет никакой выгоды от того, что они будут держаться в Москве. У них есть свои природные ресурсы, которые доит Москва. Соответственно они будут пытаться дистанцироваться – и от Москвы, и от репараций, которые Москва должна выплачивать", – констатировал Притула.
Таким образом, территориальная целостность России будет под большим вопросом. Кроме того, начнётся настоящая борьба за власть в Москве.
"Некоторые башни Кремля начнут соревноваться между собой – у кого есть ЧВК или правоохранительные органы, а у кого нет. Все эти процессы будут после военного поражения, которое должно быть примерно в марте", – отметил военный эксперт.
Это – обычный расчет. К этому готовятся все, в частности, наши партнеры.
"Информация о пакетах помощи намекает Путину, что ему нужно отходить, тогда он не потеряет свою власть. Однако, я думаю, амбициозность сыграет злую шутку с главой России", – убежден Михаил Притула.
Какова логика Путина
- Российская война настолько нелогична, что понять ее цель довольно сложно. Как отмечает российский оппозиционер Геннадий Гудков, Путин ведет ее для сохранения власти. Дело в том, что в 2019 году он лишился поддержки большинства россиян. Кроме того, он был обижен на Украину, которая отказалась в 2014 году от пророссийского курса.
- Цели этой войны изменяются в зависимости от ситуации. Сначала Путин хотел захватить всю Украину, потом лишить ее выхода к морям, а затем оборонять Донбасс.
- Ничего не удалось, поэтому Путин решил максимально затянуть войну, уничтожать инфраструктуру и население, рассчитывая на то, что украинцы сдадутся, а Запад придет с предложениями. Он действительно пришел, отмечает Гудков, однако предложения Путина не устроили. Диктатор не придумал ничего лучше, чем в очередной раз атаковать Киев.
- После этого, говорит оппозиционер, страны Запада решили усилить обороноспособность Украины. Прощать такое хамское поведение Путину никто не собирается.
- Главная задача диктатора сейчас – это затянуть войну. "Отползти как-то красиво, выдать свое поражение за победу и сказать, что они боролись со всем миром, что "Минск" оказался ширмой, они готовились к войне с Россией руками Украины, накачивали оружием, но они в неравном бою все равно победили", – объяснил Гудков.