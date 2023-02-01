Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Владімір Путін веде цю війну для збереження влади, бо в 2019 році він втратив підтримку більшості росіян.

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Путін почав втрачати підтримку

Геннадій Гудков розповів, що було декілька причин, які "змусили" Путіна розпочати війну. Одна з них – це падіння рейтингу.

За словами опозиціонера, в 2019 році Владімір Путін почав втрачати підтримку населення, без якої він вважав, що йому не вдасться утримувати владу. Він вважав, що таку підтримку можна було б забезпечити тільки великою переможною війною.

Окрім цього, громади на сході України стрімкими темпами розвивались та почали переважати російський рівень не маючи таких ресурсів та капіталу, як в Росії. Для російського диктатора це було небезпечно.

Також він був ображений на Україну, яка відмовилась у 2014 році від проросійського курсу.

"Він затаїв злобу, помсту й намагався знайти спосіб помститися українцям та українським елітам. До того ж йому сказали, що його там чекають, у нього в Україні багато прихильників і як тільки він направить війська, його будуть зустрічати з хлібом і сіллю", – сказав Гудков.

Цілі війни постійно змінювались в залежності від обставин.

Геннадій Гудков розповів, що спочатку у Путіна була мета повністю захопити Україну, змінити владу, поставити своїх маріонеток й привести її в нову Російську імперію. Якби у нього це вдалося, він би забезпечив собі захмарний рейтинг до кінця життя.

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Наступною ціллю було захоплення окремих територій. Тут він хотів захопити схід та південь України й дійти до Молдови, позбавивши Україну виходу до морів. Оскільки це у Путіна також не вийшло, він став думати про інші варіанти.

Після цього було вирішено міцно обороняти вже захоплені території, що знову не вийшло. Після серії таких невдач, Росія була вимушена оголосити мобілізацію, якої не планувала, бо закінчились людські ресурси.

Тепер же Путін вирішив максимально затягнути війну, знищувати інфраструктуру та населення, розраховуючи на те, що українці здадуться, а Захід прийде з пропозиціями.

За словами Гудкова, Захід дійсно прийшов, але не з тими пропозиціями, на які розраховував Путін. Опозиціонер вважає, що Захід пропонував Путіну вихід на межі 23 лютого, щоб Росія погодилась на виплати репарацій, а натомість йому б дали можливість "врятувати обличчя". Цю пропозицію, за словами політика, могли зробити попередньо, не обговоривши її з Україною, але Путін все одно від неї відмовився.

Він подумав, що це слабинка, що Захід злякався, а його бомбардування, погрози та блеф спричинили певні дії. Здуру, не розібравшись, замість відповіді, він направив чергову ракетну атаку на Київ,

– зазначив Гудков.

Після цього, країни Заходу вирішили посилити обороноздатність України, а також не пробачати такої хамської поведінки Путіна. Геннадій Гудков вважає, що Захід ще трохи розраховує на те, що Путін одумається до чергового "Рамштайну".

Гудков розповів, що, начебто, Путін пропонував, щоб Росії залишився контроль над двома областями України та Кримом, але Захід таку пропозицію відкинув.

"Цілі війни змінюються в залежності від ситуації. Його головне завдання зараз – це затягнути війну, відповзти якось красиво, видати свою поразку за перемогу й сказати, що вони боролись з усім світом, що "Мінськ" виявився ширмою, вони готувались до війни з Росією руками України, накачували її зброєю, але вони в нерівному бою все одно перемогли. Ось такий у них план", – підсумував Геннадій Гудков.

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