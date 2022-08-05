Червоний Хрест уникає комунікації та лише шукає виправдання, – сестра захисника "Азовсталі"

Після масового вбивства українських полонених в Оленівці мала надійти відповідна реакція з боку організацій, які гарантували безпеку наших військових. Натомість Червоний Хрест продемонстрував свою бездіяльність.

Ба більше, в організації уникають будь-якої комунікації та постійно шукають чергові виправдання. Про це 24 каналу розповіла Сандра Кротевич – членкиня асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку захисників Маріуполя Богдана Кротевича.

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Ми чекаємо дій від міжнародних організацій, які мають це контролювати. І, звісно, сподіваємося, що весь світ нам допоможе вирішити головну проблему – повернути наших захисників додому,

– говорить членкиня асоціації родин захисників "Азовсталі".

Червоний Хрест не виконує своїх зобов'язань

Сьогодні ми чітко бачимо, що міжнародні організації, які мають бути гуманітарними та правозахисними, не виконують своїх зобов'язань. Передовсім це стосується ООН та Червоного Хреста, які є повністю інертними та недієздатними.

Крім цього, у Червоному Хресті взагалі заявили, що не мав гарантувати безпеку українським військовим. У офіційній заяві йдеться, що при взятті захисників Маріуполя в полон організація виступила в ролі "нейтрального посередника"

Не зробили нічого, аби приїхати в Оленівку

Мені дуже смішно чути про те, що вони нічого не гарантували. Вони мають діяти згідно з Женевською конвенцією, про яку весь час кажуть. Це окупована територія України. Якщо Україна дала добро і дозволяє відвідувати будь-яке місто, вони мають приїжджати та перевіряти,

– переконана Кротевич.

Вона додала, що за увесь час не побачила жодних спроб потрапити в Оленівку та перевірити наших бійців, які перебувають у полоні.

"Чомусь у них немає проблеми приїхати до нас у СІЗО і подивитися, в якому стані перебувають російські полонені", – наголосила сестра захисника "Азовсталі".

За словами Кротевич, організація не наважилася звернутися по допомогу до жодної країни світу. Наприклад, до Туреччини або Франції – країн, які спілкуються з росією.

Легко знаходити виправдання, нічого не робити, отримувати заробітну плату і добре відпочивати у закладах Києва, Львова чи Кам'янця-Подільського. Вони можуть собі дозволити їсти 3 – 5 разів на день, пити нормальну воду та спати у нормальних ліжках. Їм байдуже, в яких умовах перебувають наші бійці,

– зауважила вона.

Членкиня асоціації родин захисників "Азовсталі" наголосила, що наразі відбувається цілодобова комунікація з МЗС. Головне завдання – знайти інструмент тиску на Червоний Хрест, який нарешті змусить організації працювати.

"Мені дуже не подобається той факт, що голова Міжнародного Червоного Хреста їздить на поклін до росії, цілується та обіймається з Лавровим. При цьому, він жодного разу не приїхав в Україну, не зустрівся з нашим президентом. Я не кажу лише про військовополонених. Їм байдуже на простих громадян, яких вони мають опікати. У нас дуже сильно постраждала Київська область. Незабаром осінь – зима, де їм жити, як їм бути? Ніхто не знає", – заявила Кротевич.

Вражає, але замість поїздки в Україну голова організації відвідав державу-агресорку, з якою вів перемовини про будівництво таборів для українців у ростові. "Вибачте, це вже якийсь сюр", – резюмувала сестра захисника Міріуполя.

Реакція Червоного Хреста на страту полонених в Оленівці: коротко

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, які вийшли з "Азовсталі".

Одразу після трагедії Червоний Хрест заявив, що попросив доступ до колонії в Оленівці. Але представників організації не пустили росіяни.

Організація пообіцяла допомогти з проведенням евакуації постраждалих внаслідок жахливого теракту.

Сестра полоненого захисника Маріуполя: Червоний Хрест не зробив нічого, щоб потрапити в Оленівку – дивіться відео