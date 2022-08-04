Про це 24 каналу розповів колишній командир полку “Азов” Максим Жорін. Він каже, що складно повністю зібрати реальний список тих, хто загинув чи був поранений в Оленівці. росія не дає офіційних відповідей.
До теми Червоний Хрест не може гарантувати безпеку захисників "Азовсталі" у російському полоні
За його словами, міжнародні організації також уникають від цього питання, хоча на них теж лежить велика відповідальність за те, що відбулося в Оленівці.
Екскомандир полку "Азов" зазначив, що є річ, від якої Червоному Хресту буде важко "відмахнутися" – це гуманітарна допомога на території Оленівки, за яку вони точно відповідали.
Якщо за життя чи умови тримання військових в полоні вони не відповідали, то за гумдопомогу на територію колонії вони точно відповідали. І от за весь цей час жодної гуманітарної допомоги в Оленівці ані азовцям, ані морпіхам, ані прикордонникам не було,
– заявив Жорін.
Що стосується зв’язку з полоненими, то екскомандир відповів, що Червоний Хрест тут нічим не допомагав. "Очевидно, що він і не думав з цим допомагати", – вважає він.
Жорін наголосив, що зв'язок уривчастий був інколи і до трагедії в Оленівці, але постійного і нормального зв'язку, щоб поспілкуватися з нашими військовими в Оленівці, в лікарнях чи інших СІЗО, немає.
Він додав, що весь світ бачив, як представники Червоного Хреста допомагали росії вивозити наших полонених. Також вони нещодавно відкрили новий офіс в росії.
"Є багато фактів про те, що комунікація між Червоним Хрестом та росією "тепла", водночас з Україною вони просто "грають в слова", мовляв вони нам не обіцяли нічого", – додав Жорін.
Жорін розповів про трагедію в Оленівці та комунікацію з Червоним Хрестом: відео
До слова, ще 5 липня Червоний Хрест переконував, що підтримує контакт із полоненими захисниками "Азовсталі".
Вже після трагедії в Оленівці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі".
І коли стало відомо про масове вбивство українців в Оленівці, Червоний Хрест заявив, що попросив доступ в до місця трагедії, проте росія не дозволила. Також в організації обіцяють допомогти з евакуацією постраждалих.
Що відомо про теракт росії в Оленівці: головне
- 29 липня у російських ЗМІ з'явилася інформація про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі".
- У росії заявили про загибель понад 40 українських полонених. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують теракт. За даними слідства, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
- У розвідці пояснили, що Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку, а також збирає дані з інших джерел.
- Українські розвідники інформували, що за теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість. 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.