Про це 24 каналу розповів колишній командир полку “Азов” Максим Жорін. Він каже, що складно повністю зібрати реальний список тих, хто загинув чи був поранений в Оленівці. росія не дає офіційних відповідей.

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За його словами, міжнародні організації також уникають від цього питання, хоча на них теж лежить велика відповідальність за те, що відбулося в Оленівці.

Екскомандир полку "Азов" зазначив, що є річ, від якої Червоному Хресту буде важко "відмахнутися" – це гуманітарна допомога на території Оленівки, за яку вони точно відповідали.

Якщо за життя чи умови тримання військових в полоні вони не відповідали, то за гумдопомогу на територію колонії вони точно відповідали. І от за весь цей час жодної гуманітарної допомоги в Оленівці ані азовцям, ані морпіхам, ані прикордонникам не було,

– заявив Жорін.

Що стосується зв’язку з полоненими, то екскомандир відповів, що Червоний Хрест тут нічим не допомагав. "Очевидно, що він і не думав з цим допомагати", – вважає він.

Жорін наголосив, що зв'язок уривчастий був інколи і до трагедії в Оленівці, але постійного і нормального зв'язку, щоб поспілкуватися з нашими військовими в Оленівці, в лікарнях чи інших СІЗО, немає.

Він додав, що весь світ бачив, як представники Червоного Хреста допомагали росії вивозити наших полонених. Також вони нещодавно відкрили новий офіс в росії.

"Є багато фактів про те, що комунікація між Червоним Хрестом та росією "тепла", водночас з Україною вони просто "грають в слова", мовляв вони нам не обіцяли нічого", – додав Жорін.

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До слова, ще 5 липня Червоний Хрест переконував, що підтримує контакт із полоненими захисниками "Азовсталі".

Вже після трагедії в Оленівці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі".

І коли стало відомо про масове вбивство українців в Оленівці, Червоний Хрест заявив, що попросив доступ в до місця трагедії, проте росія не дозволила. Також в організації обіцяють допомогти з евакуацією постраждалих.

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