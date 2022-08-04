Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он говорит, что сложно полностью собрать реальный список погибших или раненых в Еленовке. Россия не дает официальных ответов.

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По его словам, международные организации также избегают этого вопроса, хотя на них тоже лежит большая ответственность за то, что произошло в Еленовке.

Экс-командир полка "Азов" отметил, что есть вещь, от которой Красному Кресту будет тяжело "отмахнуться" – это гуманитарная помощь на территории Еленовки, за которую они точно отвечали.

Если за жизнь или условия содержания военных в плену они не отвечали, то за гумпомощь на территорию колонии они точно отвечали. И вот за все это время ни одной гуманитарной помощи в Еленовке ни азовцам, ни морпехам, ни пограничникам не было,

– заявил Жорин.

Что касается связи с пленными, то экс-командир ответил, что Красный Крест здесь ничем не помогал. "Очевидно, что он и не думал с этим помогать", – считает он.

Жорин подчеркнул, что связь отрывочная была иногда и до трагедии в Еленовке, но постоянной и нормальной связи, чтобы пообщаться с нашими военными в Еленовке, в больницах или других СИЗО нет.

Он добавил, что весь мир видел, как представители Красного Креста помогали россии вывозить наших пленных. Также они недавно открыли новый офис в россии.

"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией "тепла", вместе с Украиной они просто "играют в слова", мол, они нам не обещали ничего", – добавил Жорин.

Жорин рассказал о трагедии в Еленовке и коммуникации с Красным Крестом: видео



К слову, еще 5 июля Красный Крест убеждал, что поддерживает контакт с пленными защитниками "Азовстали".

Уже после трагедии в Еленовке Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из "Азовстали" бойцов.

И когда стало известно о массовом убийстве украинцев в Еленовке, Красный Крест заявил, что попросил доступ к месту трагедии, однако россия не разрешила. Также в организации обещают помочь с эвакуацией пострадавших.

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