Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он говорит, что сложно полностью собрать реальный список погибших или раненых в Еленовке. Россия не дает официальных ответов.
По теме Красный Крест не может гарантировать безопасность защитников "Азовстали" в российском плену
По его словам, международные организации также избегают этого вопроса, хотя на них тоже лежит большая ответственность за то, что произошло в Еленовке.
Экс-командир полка "Азов" отметил, что есть вещь, от которой Красному Кресту будет тяжело "отмахнуться" – это гуманитарная помощь на территории Еленовки, за которую они точно отвечали.
Если за жизнь или условия содержания военных в плену они не отвечали, то за гумпомощь на территорию колонии они точно отвечали. И вот за все это время ни одной гуманитарной помощи в Еленовке ни азовцам, ни морпехам, ни пограничникам не было,
– заявил Жорин.
Что касается связи с пленными, то экс-командир ответил, что Красный Крест здесь ничем не помогал. "Очевидно, что он и не думал с этим помогать", – считает он.
Жорин подчеркнул, что связь отрывочная была иногда и до трагедии в Еленовке, но постоянной и нормальной связи, чтобы пообщаться с нашими военными в Еленовке, в больницах или других СИЗО нет.
Он добавил, что весь мир видел, как представители Красного Креста помогали россии вывозить наших пленных. Также они недавно открыли новый офис в россии.
"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией "тепла", вместе с Украиной они просто "играют в слова", мол, они нам не обещали ничего", – добавил Жорин.
Жорин рассказал о трагедии в Еленовке и коммуникации с Красным Крестом: видео
К слову, еще 5 июля Красный Крест убеждал, что поддерживает контакт с пленными защитниками "Азовстали".
Уже после трагедии в Еленовке Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из "Азовстали" бойцов.
И когда стало известно о массовом убийстве украинцев в Еленовке, Красный Крест заявил, что попросил доступ к месту трагедии, однако россия не разрешила. Также в организации обещают помочь с эвакуацией пострадавших.
Что известно о теракте россии в Еленовке: главное
- 29 июля в российских СМИ появилась информация об атаке на колонию в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных из "Азовстали".
- В России заявили о гибели более 40 украинских пленных. Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что расследуют теракт. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- В разведке пояснили, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке, а также собирает данные из других источников.
- Украинские разведчики информировали, что за теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность. 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.