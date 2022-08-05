Красный Крест избегает коммуникации и только ищет оправдания, – сестра защитника "Азовстали"
После массового убийства украинских пленных в Еленовке должна была поступить соответствующая реакция со стороны организаций, которые гарантировали безопасность наших военных. Вместо этого Красный Крест продемонстрировал свое бездействие.
Более того, в организации избегают какой-либо коммуникации и постоянно ищут очередные оправдания. Об этом 24 канала рассказала Сандра Кротевич – член ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка защитников Мариуполя Богдана Кротевича.
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Мы ждем действий от международных организаций, которые должны это контролировать. И, конечно, надеемся, что весь мир нам поможет решить главную проблему – вернуть наших защитников домой,
– говорит член ассоциации семей защитников "Азовстали".
Красный Крест не выполняет своих обязательств
Сегодня мы четко видим, что международные организации, которые должны быть гуманитарными и правозащитными, не выполняют своих обязательств. Прежде всего, это касается ООН и Красного Креста, которые полностью инертны и недееспособны.
Кроме этого, в Красном Кресте вообще заявили, что не должны были обеспечить безопасность украинским военным. В официальном заявлении говорится, что при взятии защитников Мариуполя в плен организация выступила в роли "нейтрального посредника"
Не сделали ничего, чтобы приехать в Еленовку
Мне очень смешно слышать, что они ничего не гарантировали. Они должны действовать согласно Женевской конвенции, о которой все время говорят. Это оккупированная территория Украины. Если Украина дала добро и позволяет посещать любой город, они должны приезжать и проверять,
– убеждена Кротевич.
Она добавила, что за все время не увидела никаких попыток попасть в Еленовку и проверить наших бойцов, находящихся в плену.
"Почему-то у них нет проблемы приехать к нам в СИЗО и посмотреть, в каком состоянии находятся российские пленные", – подчеркнула сестра защитника "Азовстали".
По словам Кротевич, организация не решилась обратиться за помощью ни к одной стране мира. Например, к Турции или Франции – странам, которые общаются с россией.
Легко находить оправдание, ничего не делать, получать заработную плату и хорошо отдыхать в заведениях Киева, Львова или Каменца-Подольского. Они могут позволить себе есть 3 – 5 раз в день, пить нормальную воду и спать в нормальных кроватях. Им безразлично, в каких условиях находятся наши бойцы,
– заметила она.
Член ассоциации семей защитников "Азовстали" подчеркнула, что сейчас происходит круглосуточная коммуникация с МИД. Главная задача – найти инструмент давления на Красный Крест, который, наконец, заставит организации работать.
"Мне очень не нравится тот факт, что глава Международного Красного Креста ездит на поклон к россии, целуется и обнимается с Лавровым. При этом он ни разу не приехал в Украину, не встретился с нашим президентом. Я не говорю только о военнопленных. Им безразлично простых граждан, которых они должны опекать. У нас очень сильно пострадала Киевская область. Вскоре осень – зима, где им жить, как им быть? Никто не знает", – заявила Кротевич.
Впечатляет, но вместо поездки в Украину глава организации посетил государство-агрессора, с которым вел переговоры о строительстве лагерей для украинцев в ростовые. "Извините, это уже какой-нибудь сюр", – резюмировала сестра защитника Мириуполя.
Реакция Красного Креста на казнь пленных в Еленовке: коротко
- По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из "Азовстали" бойцов.
- Сразу после трагедии Красный Крест заявил, что попросил доступ к колонии в Еленовке. Но представителей организации не пустили россияне.
- Организация пообещала помочь с проведением эвакуации пострадавших в результате ужасного теракта.
Сестра пленного защитника Мариуполя: Красный Крест не сделал ничего, чтобы попасть в Еленовку – смотрите видео