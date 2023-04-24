Що означає повістка та який штраф передбачений за неявку до ТЦК
Нещодавно уряд змінив порядок вручення повісток військовозобов'язаним. Однак варто розуміти, що повістка та оповіщення – це різні речі.
Про це в матеріалі 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він пояснив, що оповіщення вручають, аби чоловік уточнив облікові дані в ТЦК або ж став на військовий облік.
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Що означає вручення повістки
Насамперед варто наголосити, що повістка – це конкретний припис, який стосується конкретної особи і встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП у визначений строк з метою:
- уточнення даних;
- проходження військово-лікарської комісії;
- призову на строкову військову службу;
- мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).
Водночас Юрчак стверджує, що з точки зору юридичної сили самих військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.
Щодо роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб, то наголошують, що у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, такі особи можуть нести адміністративну відповідальність за статтею 210-1 КУпАП.
Санкція статті передбачає штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень та від 3400 до 5100 гривень штрафу для посадових осіб.
Що змінилось у врученні повісток
- Раніше складати адмінпротокол відносно порушника міг лише той ТЦК, де він перебуває на військовому обліку. Однак, тепер це зможуть робити всі територіальні центри комплектування незалежно від місця реєстрації.
- Відповідно до законодавства, ті порушення правил військового обліку, за які можуть притягнути до адміністративної відповідальності, віднесені до повноважень ТЦК та СП.
- Також норми КУпАП не містять вказівки щодо необхідності дотримання будь-яких принципів територіальності. Вони лише визначають, що від імені ТЦК та СП розглядати справи про адмінправопорушення і накладати стягнення мають право керівники ТЦК та СП.