Что означает повестка и какой штраф предусмотрен за неявку в ТЦК
Недавно правительство изменило порядок вручения повесток военнообязанным. Однако следует понимать, что повестка и оповещение – это разные вещи.
Об этом в материале 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он пояснил, что оповещения вручают, чтобы мужчина уточнил учетные данные в ТЦК или стал на военный учет.
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Что означает вручение повестки
Прежде всего, следует отметить, что повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок с целью:
- уточнение данных;
- прохождение военно-врачебной комиссии;
- призыва на срочную военную службу;
- мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).
В то же время Юрчак утверждает, что с точки зрения юридической силы самих военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.
Относительно работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц подчеркивают, что в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, такие лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП.
Санкция статьи предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен и от 3400 до 5100 гривен штрафа для должностных лиц.
Что изменилось во вручении повесток
- Ранее составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только тот ТЦК, где он состоит на военном учете. Однако теперь это смогут делать все территориальные центры комплектования независимо от места регистрации.
- Согласно законодательству те нарушения правил военного учета, за которые могут привлечь к административной ответственности, отнесены к полномочиям ТЦК и СП.
- Также нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения любых принципов территориальности. Они лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об админправонарушениях и налагать взыскания имеют право руководители ТЦК и СП.