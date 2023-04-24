Что означает повестка и какой штраф предусмотрен за неявку в ТЦК

Недавно правительство изменило порядок вручения повесток военнообязанным. Однако следует понимать, что повестка и оповещение – это разные вещи.

Об этом в материале 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он пояснил, что оповещения вручают, чтобы мужчина уточнил учетные данные в ТЦК или стал на военный учет.

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Что означает вручение повестки

Прежде всего, следует отметить, что повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок с целью:

уточнение данных;

прохождение военно-врачебной комиссии;

призыва на срочную военную службу;

мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).

В то же время Юрчак утверждает, что с точки зрения юридической силы самих военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

Относительно работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц подчеркивают, что в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, такие лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен и от 3400 до 5100 гривен штрафа для должностных лиц.

Что изменилось во вручении повесток