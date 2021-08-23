Члени установчого саміту Кримської платформи підписали спільну декларацію

Під час саміту Кримської платформи 23 серпня країни-учасниці підписали першу декларацію. За словами Володимира Зеленського, вона створить міцне політичне підґрунтя для подальшої роботи над деокупацією Криму.

Декларація буде відкритою для усіх держав, які захочуть долучитися. Український лідер наголосив, що у документі подана однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Росії.

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Окрім того, Зеленський зауважив: декларація підтверджує готовність країн дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту деокупації півострова.

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років,

– наголосив Зеленський.

Учасникам саміту український лідер запропонував зосередитися на практичній роботі та координації зусиль з конкретних питань.

Декларація учасників саміту Кримської платформи / Фото Анни Брикової, 24 канал

Зеленський хоче зосередитися на таких питаннях:

посилення санкцій;

захист прав людей на території окупованого півострова;

подолання екологічних та економічних наслідків російської окупації;

забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях.

Спершу партнери негативно ставилися до ідеї саміту

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зізнався, що спершу країни – партнери України – навіть чути нічого не хотіли про Кримську платформу. Вони називали її спробою дублювати зусилля. Окрім того, виникало питання, яку вигоду дасть участь у саміті.

Водночас Україні вдалося реалізувати свій масштабний захід. Поступово зі статусу жертви країна переходить у рятівники.

Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. Участь у ньому взяли представники понад 40 країну світу. Зеленський спрогнозував – останній саміт може відбутися у Ялті.