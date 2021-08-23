Члены учредительного саммита Крымской платформы подписали совместную декларацию

Во время саммита Крымской платформы 23 августа страны-участницы подписали первую декларацию. По словам Владимира Зеленского, она создаст прочный политический фундамент для дальнейшей работы над деоккупацией Крыма.

Декларация будет открытой для всех государств, которые захотят присоединиться. Украинский лидер подчеркнул, что в документе подана однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям России.

Заметьте В Киеве состоялся саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Кроме того, Зеленский отметил: декларация подтверждает готовность стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма вплоть до момента деоккупации полуострова.

Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет,

– подчеркнул Зеленский.

Участникам саммита украинский лидер предложил сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам.

Декларация участников саммита Крымской платформы / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Зеленский хочет сосредоточиться на таких вопросах:

ужесточение санкций;

защита прав людей на территории оккупированного полуострова;

преодоление экологических и экономических последствий российской оккупации;

обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.

Сначала партнеры негативно относились к идее саммита

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что сначала страны – партнеры Украины – даже слышать ничего не хотели о Крымской платформе. Они называли ее попыткой дублировать усилия. Кроме того, возникал вопрос, какую выгоду даст участие в саммите.

В то же время Украине удалось реализовать свое масштабное мероприятие. Постепенно из статуса жертвы страна переходит в спасители.

Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. Участие в нем приняли представители более 40 стран мира. Зеленский спрогнозировал – последний саммит может состояться в Ялте.