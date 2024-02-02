"Мінуси" і "плюси" законопроєкту про мобілізацію: у Раді відповіли, чого бракує оновленій версії

Наприкінці 2023 року Кабмін зареєстрував новий законопроєкт про мобілізацію. Потім його відкликали і оновили низкою правок.

Голосування за оновлену версію має відбутися вже 6 лютого. Втім, у Раді і у цьому варіанті побачили недоліки. Про що йдеться, читайте далі.

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Ні слова про ротацію

За словами голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, у новому тексті законопроєкту про мобілізацію випустили з уваги норму про ротацію. Зокрема, нічого не говориться про те, коли вона має відбуватися і скільки тривати.

Хоча, за словами депутата, на засіданнях комітету про цю норму неодноразово говорили.

Завітневич висловив припущення, що, ймовірно, після першого читання цю норму запропонують у поправках до документа.

Крім того, Завітневич не підтримує мобілізації засуджених, яку передбачає законопроєкт. Він згадав за 50-ті роки минулого століття, коли до збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, після чого в армії почалася так звана "дідівщина". Депутат наголосив, що самі військові виступають проти цієї норми.

Є й позитиви

Завітневич вважає добрим те, що у законопроєкті прописана норма, яка забороняє мобілізацію осіб з інвалідністю під час воєнного стану.

Крім того, плюсом посадовець називає дозвіл врятованим із полону військовослужбовцям звільнятися з військової служби за власним бажанням.

Також депутат підтримав позицію про можливість демобілізації військових після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану та заміну строкової служби на загальний військовий вишкіл.

Серед нововведень заслуговує уваги норма про 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення звільненим з полону, які висловили бажання продовжувати служити.

Нова версія законопроєкту про мобілізацію: що вона передбачає

30 січня 2024 року Кабмін затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Що вона пропонує: